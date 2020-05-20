Gol Caracol Colón de Santa Fe
Colón de Santa Fe
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Gol Caracol
Jugador de Colón de Argentina se hizo viral tras saludo de su novio en vivo; "es un amor irracional"
En las últimas horas ha tenido resonancia una entrevista que le hicieron a Ignacio Lago, del Colón, a quien le envió un saludo en un programa de televisión su novio y su reacción estuvo cargada de sentimiento.
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Baldomero Perlaza, “trabajando con disciplina”, mientras escucha ofertas en Colombia y el exterior
El mediocampista Baldomero Perlaza salió de Colón, pero está entrenándose por su cuenta y en los próximos días espera resolver su futuro. ¿Vuelve al fútbol colombiano?
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A Baldomero Perlaza lo descuidaron y facturó: gol en el triunfo 3-0 de Colón sobre Talleres
El mediocampista colombiano Baldomero Perlaza anotó el primer gol del encuentro entre Colón y Talleres, este domingo, por la Liga de Argentina.
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La violenta entrada que sufrió Agustín Palavecino en el juego Colón vs. River Plate
El partido terminó con un empate 2-2 entre Colón y River Plate, pero el hecho impactante se dio por una infracción en contra del creativo argentino.
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Miguel Borja, goleador y figura con River Plate: doblete para el 2-2 contra Colón, por la Liga
Este jueves el delantero colombiano Miguel Borja resaltó en River Plate y fue el autor de los dos goles contra Colón, para rescatar un punto de visitantes.
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Colón vs Gimnasia, juego que genera expectativas en la fecha 2 de la Liga de Argentina
En un enfrentamiento clave de la Copa de la Liga 2023, Colón y Gimnasia se preparan para chocar en un emocionante partido en la fecha 2.
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Gol Caracol
Argentinos Juniors vs. Colón se enfrentan en la fecha 25 de la Liga de Argentina
Argentinos Juniors vs Colón por la fecha 25 de la Liga Argentina Profesional 2023
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Sin Miguel Borja, River Plate venció 2-0 a Colón y quedó a un 'pasito' del título de Liga
A una victoria frente a San Lorenzo la siguiente jornada, River Plate está de alzarse con trofeo de la Primera División en el fútbol argentino, luego de derrotar en casa 2-0 a Colón.
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Gol Caracol
River Plate va en busca del triunfo ante Colón para mantenerse en la cima de la Liga de Argentina
River Plate vs Colon por la fecha 23 de Liga Profesional Argentina 2023
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Gol Caracol
Colón busca la victoria ante Racing Club, por la fecha 22 de la Liga de Argentina
Colón y Racing Club se encuentran en la fecha 22 de Liga Profesional Argentina 2023