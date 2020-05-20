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Colón de Santa Fe

  • Nacho Lago Colón
    Nacho Lago, futbolista de Colón - Foto:
    Colón Oficial
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    Jugador de Colón de Argentina se hizo viral tras saludo de su novio en vivo; "es un amor irracional"

    En las últimas horas ha tenido resonancia una entrevista que le hicieron a Ignacio Lago, del Colón, a quien le envió un saludo en un programa de televisión su novio y su reacción estuvo cargada de sentimiento.

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    Colombianos en el exterior

    Baldomero Perlaza, “trabajando con disciplina”, mientras escucha ofertas en Colombia y el exterior

    El mediocampista Baldomero Perlaza salió de Colón, pero está entrenándose por su cuenta y en los próximos días espera resolver su futuro. ¿Vuelve al fútbol colombiano?

  • Baldomero-Perlaza
    Baldomero Perlaza, en acción de juego con Colón de Santa Fe.
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    A Baldomero Perlaza lo descuidaron y facturó: gol en el triunfo 3-0 de Colón sobre Talleres

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  • Agustín Palavecino
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    ALEJANDRO PAGNI/AFP
    Gol Caracol

    La violenta entrada que sufrió Agustín Palavecino en el juego Colón vs. River Plate

    El partido terminó con un empate 2-2 entre Colón y River Plate, pero el hecho impactante se dio por una infracción en contra del creativo argentino.

  • Miguel Borja
    Miguel Borja celebrando gol con River Plate - Foto:
    River Plate Oficial
    Colombianos en el exterior

    Miguel Borja, goleador y figura con River Plate: doblete para el 2-2 contra Colón, por la Liga

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    Colón vs Gimnasia, juego que genera expectativas en la fecha 2 de la Liga de Argentina

    En un enfrentamiento clave de la Copa de la Liga 2023, Colón y Gimnasia se preparan para chocar en un emocionante partido en la fecha 2.

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    Argentinos Juniors vs. Colón se enfrentan en la fecha 25 de la Liga de Argentina

    Argentinos Juniors vs Colón por la fecha 25 de la Liga Argentina Profesional 2023

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    River Plate va en busca del triunfo ante Colón para mantenerse en la cima de la Liga de Argentina

    River Plate vs Colon por la fecha 23 de Liga Profesional Argentina 2023

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