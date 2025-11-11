Síguenos en::
Gol Caracol  / Jugador del Liverpool rechazó su convocatoria a la Selección Italia; "fue su decisión"

Jugador del Liverpool rechazó su convocatoria a la Selección Italia; "fue su decisión"

De manera sorpresiva y justo cuando el equipo se juega su clasificación al Mundial 2026, el futbolista le dijo 'no' a su país y el entrenador contó los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
Federico Chiesa, Cody Gakpo y otros jugadores del Liverpool en un partido de la Champions League
Federico Chiesa, Cody Gakpo y otros jugadores del Liverpool en un partido de la Champions League
AFP

