JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
Luto en Italia; jugador del Inter de Milán atropelló y mató a hombre en silla de ruedas

Luto en Italia; jugador del Inter de Milán atropelló y mató a hombre en silla de ruedas

Este martes salió una noticia desafortunada, un adulto mayor falleció en un accidente con un jugador de uno de los mejores equipos del fútbol italiano. ¡Descubra todos los detalles del hecho!

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2025
Jugador involucrado en la muerte de un hombre en Italia

Foto: X/@Inter
Jugador involucrado en la muerte de un hombre en Italia
Foto: X/@Inter

