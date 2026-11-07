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Gol Caracol  / Manchester City entró en crisis; increíble lo que está sufriendo en la Premier League

Manchester City entró en crisis; increíble lo que está sufriendo en la Premier League

Como si fuera poco con los problemas que atraviesa por incumplir las leyes de 'fairplay' financiero, ahora Manchester City vive un mal momento en lo deportivo.

Por: AFP
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Manchester City sufrió su tercera derrota consecutiva en la Premier League
Manchester City sufrió su tercera derrota consecutiva en la Premier League
AFP

Manchester City, lastrado de nuevo por su defensa, sufrió una tercera derrota consecutiva en la Premier League el sábado en el campo del modesto Nottingham Forest (3-1), una mala racha que sirve al Arsenal para consolidar su liderato.

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Tras diez jornadas, el equipo Citizen, segundo con 21 puntos, está a seis unidades del vigente campeón de Inglaterra. Además, se encuentra bajo la amenaza directa del Brighton, tercero con 19 unidades y último integrante del podio, que recibe al Brentford el domingo.

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El equipo de Enzo Maresca había comenzado su temporada a la perfección, con siete victorias en las siete primeras jornadas, pero ahora se ve lastrado por un tercer revés seguido, después de los sufridos ante el Aston Villa y el Brighton.

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Y eso que el Nottingham Forest estaba en puestos de descenso al inicio del partido y todavía no había ofrecido ningún gol a sus aficionados en casa.

Sin embargo, los locales sirvieron una doble ración en los veinte primeros minutos por medio de Jair Cunha (6') y Liam Delap (18').

Daniel Muñoz Nottingham vs Manchester City
Daniel Muñoz Nottingham vs Manchester City
AFP

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El defensa brasileño le robó el balón a Josko Gvardiol y luego armó un disparo entre los dos centrales, Marc Guéhi y Rúben Dias. El delantero inglés, por su parte, arrancó desde el círculo central para alojar un misil en la portería de Gianluigi Donnarumma.

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El delantero francés Rayan Cherki también aportó su joya para marcar su quinto gol en nueve apariciones en liga: un balón con efecto a la entrada del área tras un despeje de la defensa (51').

Pero la zaga del City se está mostrando demasiado porosa. En un contraataque, y con la ayuda de Morgan Gibbs-White, Delap logró un doblete con un potente zurdazo (73').

Daniel Muñoz Nottingham vs Manchester City
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