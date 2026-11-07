Carlos Alcaraz vs Ben Shelton, EN VIVO; hora y dónde ver la final del Masters 1.000 de París

El español, Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se clasificó el sábado a su primera final de Masters 1.000 de París, luego de vencer por doble 6-4 al noruego Casper Ruud (23°).

El murciano de 23 años se enfrentará el domingo a Ben Shelton, número cuatro mundial, dos meses después de su memorable duelo de cuartos de final del US Open en cinco sets, ganado por el estadounidense.

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Gracias a su octava victoria consecutiva bajo techo, tras su título en Viena (ATP 500), Alcaraz disputará por primera vez la final del torneo de la capital francesa, donde apenas ha tenido éxito desde sus complicados inicios en 2021.

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El sábado llegó confiado a la pista central para enfrentarse a Casper Ruud, un rival al que se había impuesto en seis de sus siete duelos anteriores, incluido en el Masters 1.000 de Indian Wells de esta temporada.



El dominio fue total en el primer set para el dueño de siete trofeos de Grand Slam, con un break lógico cuando estaban 3-3, mientras que el noruego no ganó ni un solo peloteo y nunca logró desbordar a Alcaraz en el juego, con solo tres winners en la manga.

Carlos Alcaraz, tenista español. afp.

Después, el español, clínico, volvió a romper el servicio en el mejor momento, con 4-4 en el marcador, tras una dejada de Ruud demasiado tímida que terminó en la red.

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La mano de Alcaraz no tembló a la hora de servir para cerrar el partido, que concluyó en 1 hora y 26 minutos con su séptimo ace del encuentro.

A qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la final del Masters 1.000 de París

Partido: Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton.

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 9:00 a.m. (hora de Colombia) / 3:00 p.m. (hora de Francia).

Cancha: central.

Transmisión: ESPN / Disney+.