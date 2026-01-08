Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo tiene los objetivos claros para 2026 con Real Madrid femenino; "ambición y ganas"

Linda Caicedo tiene los objetivos claros para 2026 con Real Madrid femenino; "ambición y ganas"

La delantera vallecaucana vive un gran presente en las 'merengues' que retornan a la competencia este sábado en la Liga F. Linda Caicedo está lista para este nuevo año.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino.
X de @realmadridfem

Publicidad

Publicidad

Publicidad