Linda Caicedo tiene los objetivos claros para 2026 con Real Madrid femenino; "ambición y ganas"

La delantera colombiana Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid, afronta la vuelta de la competición en la Liga F este fin de semana "con mucha ilusión y ambición" en una temporada en la que el conjunto 'merengue' también disputa la Champions League femenina y la Copa de la Reina.

La futbolista vallecaucana, de 20 años, valoró así el regreso a la competición tras la pausa por las festividades navideñas en declaraciones difundidas con motivo de la concesión del galardón 'Jugadora Cinco Estrellas de Mahou' del mes de diciembre, cuando cumplió su partido número cien con el Real Madrid y fue elegida por los aficionados blancos por sus actuaciones deportivas durante este mes.

"Arrancamos con mucha ilusión y ambición. Este fin de semana afrontamos el primer reto de la temporada y queremos empezar con buen pie", afirmó Caicedo Alegría, quien cumple su tercera temporada en el Real Madrid femenino.

Los próximos retos del Real Madrid femenino

El equipo volvió este lunes 5 de enero a los entrenamientos para preparar el enfrentamiento del sábado contra el Sevilla FC, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga F (máxima categoría del fútbol femenino en España), y seguir luchando por la primera posición, que ocupa actualmente el FC Barcelona, a cinco puntos de distancia.



La jugadora colombiana también pone la mirada en uno de los principales objetivos, la Copa de la Reina, donde se medirán en cuartos de final al FC Barcelona, según se conoció este miércoles en el sorteo de la competición.

"Todo pasa por ganar primero la semifinal y vamos a dar todo por conseguirlo", agregó la deportista de la Selección Colombia.

La delantera 'cafetera' tiene claro los propósitos del año nuevo: "Queremos hacernos fuertes en casa, hacerla respetar y disfrutar junto a nuestra afición consiguiendo los primeros tres puntos de este 2026".

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid. X de @realmadridfem

¿Cómo va el Real Madrid en la Liga F de España?

Suman 32 puntos, ocupando la segunda posición en la clasificación general que comanda el Fútbol Club Barcelona (39 unidades). Sevilla, por su parte, es sexto con 24 enteros luego de 14 jornadas disputadas.