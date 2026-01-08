Síguenos en:
Real Madrid, a la final de la Supercopa de España tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid

Federico Valverde y Rodrygo Goes marcaron los goles del Real Madrid en el Alinma Stadium de Yeda, y ahora se enfrentarán por el título al Barcelona el domingo.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Real Madrid clasificó a la final de la Supercopa de España.
AFP

