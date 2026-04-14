"Jugar en Real Madrid es un regalo de Dios y estar en el Bernabéu es pisar el mejor suelo del mundo"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, señaló que jugar en el club español al que llegó en la temporada 2024-2025 es, para él, "como un regalo de Dios".

En una entrevista con la 'revista GQ', cuya portada de los meses de abril y mayo contará con la imagen del exjugador del Paris Saint-Germain, Mbappé conversa sobre el Real Madrid, el Mundial 2026 que afrontará con su selección y su estrategia de juego, entre otros asuntos.

El futbolista parisino, de 27 años, se muestra feliz al ser preguntado por su presente en el Real Madrid.

Luis Díaz contra Kylian Mbappé, en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League AFP

"Para mí es como un regalo de Dios. Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo. Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo, de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz", asevera.



Mbappé señala que siente que, al jugar en el estadio Santiago Bernabéu, de la capital española, está "pisando el mejor suelo del mundo en un país que, futbolísticamente hablando, es uno de los mejores del mundo”.