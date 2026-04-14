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Gol Caracol  / "Jugar en Real Madrid es un regalo de Dios y estar en el Bernabéu es pisar el mejor suelo del mundo"

"Jugar en Real Madrid es un regalo de Dios y estar en el Bernabéu es pisar el mejor suelo del mundo"

Para muchos jugadores su mayor sueño es vestir la camiseta del Real Madrid, pero pocos lo logran y, por eso, quienes están viviendo eso no ocultan su felicidad.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Kylian Mbappé celebra uno de sus goles con Real Madrid, junto a sus compañeros, en La Liga de España
Kylian Mbappé celebra uno de sus goles con Real Madrid, junto a sus compañeros, en La Liga de España
AFP

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