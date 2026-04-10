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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich, advertidos desde España; "Real Madrid dará vuelta a la serie"

Luis Díaz y Bayern Múnich, advertidos desde España; "Real Madrid dará vuelta a la serie"

Desde ya se palpita el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde Luis Díaz espera dar de qué hablar como lo hizo en la ida.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid, por la Champions League
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid, por la Champions League
AFP

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