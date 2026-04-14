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Gol Caracol  / Un dolor de cabeza menos para Luis Díaz y Bayern Múnich; bajas sensibles en Real Madrid

Un dolor de cabeza menos para Luis Díaz y Bayern Múnich; bajas sensibles en Real Madrid

En la ida y con Luis Díaz como figura, el equipo alemán ganó en el Santiago Bernabéu, por lo que el 'merengue' buscará remontar en Alemania, pero sin varias de sus figuras.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Aurélien Tchouaméni, mano a mano con Luis Díaz, será baja en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League
Aurélien Tchouaméni, mano a mano con Luis Díaz, será baja en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League
AFP

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