Un dolor de cabeza menos para Luis Díaz y Bayern Múnich; bajas sensibles en Real Madrid

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, es la principal novedad por su ausencia de la convocatoria del técnico Álvaro Arbeloa para el choque que disputará su equipo este miércoles frente al Bayern Múnich, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El central blanco, que disputó los 90 minutos del choque de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) del Real Madrid frente al Girona, no ha entrado en la lista de los 23 elegidos por Arbeloa para intentar remontar una eliminatoria (1-2 en el estadio Santiago Bernabéu) que marcará el final del curso para el Real Madrid.

No existe parte médico sobre Asencio ni alguna dolencia aparente del defensor de 23 años, que por sorpresa no viajará en la expedición a Múnich.

Luis Díaz contra Kylian Mbappé, en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League AFP

Tras descansar en el encuentro liguero del viernes, están de vuelta Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger. También el argentino Franco Mastantuono, que cumplió ciclo de sanción por acumulación de tarjetas. Por ese motivo, no ha sido incluido Aurélien Tchouaméni y por lesión se han quedado fuera Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. También se han caído de la lista respecto al Girona los jóvenes Jesús Fortea, Manuel Ángel y Daniel Yañez.



La lista completa de convocados la forman los porteros Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Güler, Ceballos y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.