Clasificación general de la Vuelta al Algarve 2026: tras la etapa 1: así le fue a Daniel Martínez

El francés Paul Magnier ganó este miércoles la etapa inaugural de la Vuelta al Algarve, en el sur de Portugal, en la que, además, el argentino Tomás Contte se colocó en cabeza de la clasificación de la montaña.

Magnier, ciclista del Soudal Quick-Step, se impuso en el esprint final y completó los 183,5 kilómetros que unían las localidades de Vila Real de Santo António y Tavira, ambas junto a la frontera hispanolusa, con un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 4 segundos.

Le siguieron el belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), segundo y tercero respectivamente y con el mismo tiempo.

También entre los diez primeros quedó Santiago Mesa, corredor colombiano del Anicolor/Campicarn, que fue quinto, mientras que uno de los favoritos para ganar la prueba, el español Juan Ayuso, terminó su debut con el nuevo equipo, el Lidl-Trek, en el puesto 54.



Otro de los protagonistas de la ronda inaugural de la 52ª Vuelta al Algarve fue el argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé), quien, a pesar de quedar en el puesto 159 de la general, se impuso en las zonas de montaña, por lo que logró el maillot azul, correspondiente a esa clasificación.

La Vuelta al Algarve continuará este jueves con la segunda de sus cinco etapas, con salida en la ciudad de Portimão y llegada, tras 147,2 kilómetros, a la cima del Alto da Fóia, en la villa de Monchique.



Clasifiación general de la Vuelta al Algarve, tras la etapa 1

MAGNIER Pablo (Soudal Quick-Step) – 4:20:54 MEEUS Jordi (Red Bull - BORA - hansgrohe) + 0:04 NUNES Hugo (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) – " BITTNER Pavel (Picnic PostNL)+0:06 AYUSO Juan (Lidl - Trek) +0:07 TRATNIK Jan (Red Bull - BORA - hansgrohe) - " IVANOV Viacheslav (Feirense - Beeceler) +0:08 CHRISTEN Fabio (Pinarello Q36.5) - " GIAIMI Luca (EAU - XRG) +0:09 OLIVEIRA Ivo (EAU - XRG) - "

12. MESA Santiago (Anicolor / Camicarn) +0:10

68. BUSTAMANTE Adrián (Holding del Grupo GI - Simoldes - UDO) - "

89. MARTÍNEZ Juan Guillermo (Picnic PostNL) - "

93. MARTÍNEZ Daniel Felipe (Red Bull - BORA - hansgrohe) - "

101. RODRÍGUEZ Juan Felipe (EF Educación - EasyPost) - "

118. PEÑA Jesús David (Ciclismo Efapel) - "