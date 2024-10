"Jugué en Liverpool y en la ciudad en sus bares había coca, tomaba licor todos los días"

Andy van der Meyde fue un jugador neerlandés que tuvo pasos por clubes de renombre en Europa, como Inter de Milán, Liverpool y Everton, de la Premier League, y en su país en el PSV. De igual forma, tuvo participaciones internacionales con la Selección de Países Bajos. Fueron años de carrera deportiva, que sin embargo tuvo episodios y lunares por sus comportamientos más allá de los terrenos de juego.

En las últimas horas su nombre volvió a tener resonancia a nivel internacional por un libro que salió a la luz y en el que narra sus experiencias cuando fue jugador del Liverpool, con noches locas y actos de indisciplina casi que a diario.

"Consumía coca y alcohol y salía de fiesta los siete días de la semana. No podía concentrarme en el fútbol ni en ninguna otra cosa. La fiesta era de lo que se trataba mi vida. Liverpool es peligroso si no sabes controlarte. Me di cuenta de que Liverpool me mataría. Necesitaba irme", se leyó en uno de los apartados del texto 'The Next Next Big Thing'.

Andy van der Meyde, exfutbolista neerlandés, en su paso por el Everton de Inglaterra AFP

Antes, en 2013, el propio Van der Meyde compartió sus vivencias extrafutbolísticas con un compatriota suyo que para ese entonces defendía los colores de Real Madrid. "En Liverpool se puede esquiar en cocaína. Liverpool tiene demasiadas tentaciones para chicos como nosotros. Antes de que te des cuenta, te arrastrarán a los clubes nocturnos. El Bacardí fluye y se puede esquiar en cocaína; y las mujeres, Royston. Oh... Esas mujeres británicas con faldas cortas", fue el mensaje que trascendió para Royston Drenthe.

Publicidad

De otra parte, el otrora volante neerlandés también contó un aspecto curioso que le pasó con su pareja sentimental. "Un detective privado tenía vídeos y fotos mías y de mi nueva novia y luego mi esposa me llamó y me dijo: "¿Cómo está tu nueva novia?... Yo todavía lo negaba", se apuntó y a renglón seguido se agregó que "era hermosa, increíble. Después de un par de horas de borrachera conduje hasta el club de striptease más cercano. Emborracharse en un club de striptease no fue una buena idea".