Julián Quiñones no se conforma con México, en el Mundial 2026: "estamos felices, pero queremos más"

El delantero Julián Quiñones, autor del primer gol en la edición 23 de Mundial que despejó el camino de la selección de México a la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, celebró este jueves su logro personal y él éxito colectivo, pero garantizó que el Tri quiere más.

"Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más", declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

El máximo artillero de la Liga saudí con el Al Qadisiyah (33 goles) marcó el en el minuto 9 del partido inaugural en el estadio Azteca.

El remate del versátil jugador se filtró entre las piernas del guardameta Ronwen Williams.



Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026. Foto: AFP

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El exjugador del Tigres mexicano afirmó que la plantilla de Javier Aguirre debe centrarse en los próximos días en trabajar más "la presión".

"Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar más para evitar libertades", declaró al término del primer partido del Grupo A que competan las selecciones de Corea del Sur y Chequia.

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¡En México están 'dichosos' por el triunfo!

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este jueves a la selección nacional por su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria celebró el resultado con un breve mensaje: "¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos".

La reacción de la gobernante mexicana ocurrió luego de que el combinado nacional derrotara 2-0 a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un juego que dominó de principio a fin, en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

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El triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México marcó un inicio positivo para el combinado anfitrión en la máxima competición del fútbol mundial.

La felicitación de Sheinbaum se produjo apenas unos días después de que encabezara el acto de abanderamiento de la selección mexicana, a cuyos integrantes llamó a inspirar a millones de compatriotas con su desempeño en el torneo.

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La presidenta mexicana no estuvo presente en el partido inaugural, ya que prefirió donar su boleto a una niña indígena y, en cambio, presenció el evento en uno de los dieciocho fan fest de la FIFA que el Gobierno mexicano estableció en la capital.

México comenzó así su participación en el Mundial 2026 con una victoria ante Sudáfrica, resultado que desató celebraciones entre aficionados dentro y fuera del país.