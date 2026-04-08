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Gol Caracol  / Junior aguantó y firmó un valioso empate contra Palmeiras 1-1, en su debut en Copa Libertadores

Junior aguantó y firmó un valioso empate contra Palmeiras 1-1, en su debut en Copa Libertadores

Teófilo Gutiérrez adelantó al 'tiburón' en el Jaime Morón, pero Ramón Sosa aprovechó un error de Silveira para poner cifras definitivas. En la próxima fecha, Junior visitará a Cerro Porteño.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Junior y Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores de América.
Junior y Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores de América.
AFP

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