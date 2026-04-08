Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo F en Copa Libertadores, luego de Junior 1-1 Palmeiras

Junior tuvo este miércoles su debut en la Copa Libertadores recibiendo en el Jaime Morón León, su casa en el certamen continental, al Palmeiras, uno de los clubes favoritos al título. En el 'verdao' estuvo el extremo chocoano, Jhon Arias.

El duelo por la primera jornada del Grupo F en la capital de Bolívar tuvo emociones de principio a fin, con un 'tiburón' 'aguantando' a cada ataque del conjunto brasileño. Finalmente, el compromiso quedó igualado en el tablero; fue un 1-1.

Teófilo Gutiérrez y Jhon Arias discuten con el árbitro en Junior vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores Colprensa

El actual campeón del fútbol colombiano se fue arriba en el tablero, gracias a un penalti convertido por una de sus figuras, Teófilo Gutiérrez. El del barrio La Chinita de Barranquilla definió con seguridad, al minuto 9, para vencer al arquero del Palmeiras, Carlos Miguel. El número '29' festejó a rabiar con los hinchas presentes en las tribunas del Jaime Morón.

Palmeiras encontró el tanto de la igualdad en el complemento por intermedio de Ramón Sosa, quien aprovechó un error de Mauro Silveira.



Recordemos que en este grupo también hacen parte Cerro Porteño de Paraguay, y Sporting Cristal, de Perú, que se enfrentaron este miércoles en tierras incas.



Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores:

Palmeiras (Brasil) 1 punto - 1 partido disputado Junior de Barranquilla (Colombia) 1 punto - 1 partido disputado Cerro Porteño (Paraguay) 1 punto - 1 partido disputado Sporting Cristal (Perú) 1 punto - 1 partido disputado

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores?

El elenco 'currambero' volverá al ruedo en el máximo torneo de clubes del continente el próximo martes 14 de abril, visitando tierras paraguayas para medirse a Cerro Porteño en la Nueva Olla, en Asunción. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia.

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Con respecto en el rentado colombiano, Junior enfrentará a Águilas Doradas el sábado 11 de abril, a las 4:00 de la tarde, en condición de visitante.