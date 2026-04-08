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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo F en Copa Libertadores, luego de Junior 1-1 Palmeiras

Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo F en Copa Libertadores, luego de Junior 1-1 Palmeiras

El 'tiburón' igualó a un tanto con Palmeiras, uno de los equipos favoritos al título en Copa Libertadores. ¡Así quedó el Junior en la tabla de posiciones del Grupo F!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Acción de juego entre Junior y Palmeiras en Copa Libertadores.
Jugadores de Estudiantes de la Plata y un festejo de gol contra Medellín en la Copa Libertadores.
Colprensa

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