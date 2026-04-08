Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores, tras Medellín 1-1 Estudiantes

Independiente Medellín tuvo este miércoles 8 de abril su debut en la Copa Libertadores de América, enfrentando a Estudiantes de la Plata, escuadra que tiene en sus filas a Edwuin Cetré, un 'viejo conocido' del 'poderoso de la montaña'. El partido de la primera jornada del Grupo A se llevó a cabo en el Atanasio Girardot.

El duelo el rojo antioqueño y el 'pincha' se inclinó de entrada para la escuadra argentina, que se adelantó con un buen gol de media distancia de Tiago Palacios cuando sólo el reloj marcaba cuatro minutos. Hay que indicar que el remate del número '10' de Estudiantes se desvió en el camino y terminó descolocando a Éder Chaux.

Acción de juego entre Medellín y Estudiantes de la Plata en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa

Tras la anotación del conjunto visitante, los dirigidos por Alejandro Restrepo se hicieron con el control del balón, pero sin generar mayor peligro al arco custodiado por Fernando Muslera, mientras que el 'pincha' cada vez que pisó el acelerador inquietó. El primer tiempo del DIM fue bastante flojo.



Para la segunda parte, Medellín tuvo cambio de actitud, misma que le permitió igualar el marcador de entrada. Franciso Chaverra fue el encargado de poner a los celebrar a los dueños de casa, al definir de primera con su pierna izquierda para vencer a Muslera, tras la ejecución de un tiro de esquina por parte de Daniel Cataño. El 1-1 se subió en el marcador, al minuto 64.

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Recordemos que en este grupo también está Flamengo y Cusco, que se enfrentaron en la noche de este miércoles en tierras peruanas.

Ahora, Medellín visitará en la segunda jornada de la Copa Libertadores al 'mengao', el próximo jueves 16 de abril en horario de las 7:30 de la noche para Colombia.



Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores