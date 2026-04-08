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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores, tras Medellín 1-1 Estudiantes

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores, tras Medellín 1-1 Estudiantes

El Medellín igualó con Estudiantes de la Plata en su debut en la Copa Libertadores de América. ¡Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A que completan Flamengo y Cusco!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Medellín y Estudiantes de la Plata se enfrentaron en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Medellín y Estudiantes de la Plata se enfrentaron en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
AFP

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