Junior vs. Cerro Porteño, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores

El club colombiano Junior y el paraguayo Cerro Porteño se enfrentarán el jueves en el estadio Jaime Morón de Cartagena de Indias por la cuarta jornada del grupo F de la Copa Libertadores, un partido en el que ambos equipos intentarán salir del sótano del grupo F y meterse en la pelea por una plaza en los octavos de final.

Los colombianos llegan en el último lugar con una unidad, mientras que los paraguayos son penúltimos con cuatro. El peruano Sporting Cristal, que perdió 0-2 con Palmeiras el martes, es segundo con seis puntos y los brasileños lideran la zona con ocho enteros.

El equipo de Barranquilla, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, viene de caer 2-0 en su visita a Sporting Cristal y deberá lidiar con la baja del central Jermein Peña, expulsado en ese partido, quien posiblemente sea reemplazado por Daniel Rivera.

En cuanto al resto de la nómina, Arias tendrá disponibles a figuras como los veteranos delanteros Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel; el volante Kevin Pérez; el prometedor extremo Joel Canchimbo, y el portero uruguayo Mauro Silveira, uno de los mejores jugadores del club en 2026.



"Tenemos a Cerro Porteño, esa es la receta (de ese partido) que me importa ahora, esa es la que tenemos que revisar. Es tan seguido todo que no nos podemos distraer. Hay que pensar en ellos (...) hay que pasar por encima de Cerro", expresó el técnico Arias, en referencia a que el próximo fin de semana el equipo también enfrentará al Once Caldas por los cuartos de final de la liga colombiana.



Junior vs Cerro Porteño EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido fase de grupos de la Copa Libertadores

Fecha: jueves 7 de mayo

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Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Romelio Martínez, Barranquilla, Colombia

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Transmisión: Disney Plus Premium - ESPN.

Junior vs Cerro Porteño; partido fase de grupos de la Copa Libertadores Fotografías tomadas de: Colprensa de la cuenta oficial de X del Club Cerro Porteño

Los paraguayos, por su parte, viven un momento difícil en su temporada porque acumulan cuatro partidos sin ganar, incluido uno ante el Palmeiras que terminó 1-1 la semana pasada en Asunción.

El equipo dirigido por el argentino Ariel Holan viajó a Cartagena con una nómina de 25 futbolistas entre los que sobresalen el portero Alexis Arias; el veterano central Gustavo Velásquez, el centrocampista Jorge Morel y el experimentado delantero argentino Pablo Vegetti.

Holán, que debutó como entrenador de Cerro Porteño a principios de abril, aseguró el fin de semana, tras perder 2-1 con Recoleta en la liga paraguaya, que cuando los entrenadores toman desafíos, saben a lo que se exponen.

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"Y yo sabía que en estas circunstancias donde todo era complejo, tenía que tomar una decisión difícil con cero tiempo de trabajo en campo por tres partidos en seis días. Uno camina al filo de la cornisa y bueno, es fútbol. Estoy convencido de que esto lo vamos a sacar adelante, pero lógicamente, insisto, soy entrenador, no soy mago", dijo Holan, cuyos dirigidos son segundos en la liga paraguaya con 34 puntos, a nueve del líder Olimpia.