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Gol Caracol  / Junior vs. Cerro Porteño, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores

Junior vs. Cerro Porteño, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores

Este jueves, Junior recibirá a Cerro Porteño en Barranquilla por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Junior vs Cerro Porteño
Junior vs Cerro Porteño; partido fase de grupos de la Copa Libertadores
Fotografías tomadas de: Colprensa de la cuenta oficial de X del Club Cerro Porteño

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