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Gol Caracol  / Gerard Piqué, histórico del Barcelona, sufrió fuerte castigo en el fútbol español

Gerard Piqué, histórico del Barcelona, sufrió fuerte castigo en el fútbol español

El exdefensor central, Gerard Piqué, protagonizó un altercado con un árbitro, en un encuentro del Andorra FC, club del cual es su máximo accionista. La Federación de España lo sancionó.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Gerard Piqué, expareja de Shakira y exjugador del Barcelona.
Gerard Piqué, expareja de Shakira y exjugador del Barcelona.
Foto: Getty

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