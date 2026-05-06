Jugador de Corinthians se quedó en Brasil; "condición genética le impide jugar en altura de Bogotá"

Buenas noticias llegan a las toldas de Independiente Santa Fe, a horas de enfrentar a Corinthians por la cuarta jornada del grupo Grupo E, en la Copa Libertadores.

Y es que, el conjunto brasileño, quien ya aterrizó a la capital colombiana; tendrá que verse las ‘caras’ contra los ‘cardenales’, permeados por varias ausencias de jugadores importantes en el esquema dirigido por Fernando Diniz.

No obstante, el nombre que más llamó la atención fue el de Allan Souza, quien no pudo viajar a tierras ‘cafeteras’ por una condición física, que no le permitiría jugar en Bogotá; esto, debido a su gran altura.

Allan está fora contra o Santa Fe.



O motivo é médico: ele tem traço falcêmico e, por precaução, não atua na altitude de Bogotá, que fica a cerca de 2.600m acima do nível do mar.



Vai fazer falta? pic.twitter.com/EWnlZmdG0D — TV Alambrado Alvinegro (@alambradoraiz) May 5, 2026

“El centrocampista Allan se perderá el partido en Colombia. El jugador padece una afección genética llamada rasgo de células falciformes y, por precaución médica, no puede jugar en altitud. Bogotá se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar”, citó ‘Globo Esporte’, revelando la gran baja del combinado brasileño, debido al problema de salud que presenta el centrocampista de 29 años.



Pero eso no es todo, porque en el medio local también revelaron el nombre de otros futbolistas que no estarán. Y dentro de ese selecto grupo, destaca el neerlandés Depay, quien es considerado como una de las principales figuras de este Corinthians.

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“La delegación llegó a la capital colombiana sin el delantero Memphis Depay, la principal baja. A pesar de haber iniciado la rehabilitación tras una lesión muscular en el muslo derecho, el holandés sigue sin estar disponible para la convocatoria. Su recuperación, a pocos días del Mundial, está siendo manejada con suma cautela por el club. Memphis ha estado de baja con el Corinthians desde el 22 de marzo, cuando sufrió la lesión en un partido contra el Flamengo en el Campeonato Brasileño. Eso suma diez partidos de baja”, agregó ‘Globo Esporte’ en su portal web.

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🆚 Santa Fe (🇨🇴)

⏰ Pré-jogo: 20h10 | Narração: 21h30

👉🏽… pic.twitter.com/5q1Io4l9EU — Corinthians (@Corinthians) May 6, 2026

Dentro de las ausencias, también aparecen los nombres “del delantero Vitinho, por dolor de cadera; el defensa João Pedro Tchoca, por dolor púbico; el centrocampista Charles, por una lesión en el talón derecho; el atacante Kayke y el lateral izquierdo Hugo, que fue operado; y el centrocampista Alex Santana, que no está inscrito para la Copa Libertadores”.