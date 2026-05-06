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Gol Caracol  / Jugador de Corinthians se quedó en Brasil; "condición genética le impide jugar en altura de Bogotá"

Jugador de Corinthians se quedó en Brasil; "condición genética le impide jugar en altura de Bogotá"

Futbolista brasileño no pudo viajar a territorio colombiano, debido a un problema físico, que podría afectarlo por la altura de Bogotá. Sensible baja para duelo contra el 'león'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 6 de may, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Corinthians vs. Santa Fe, por Copa Libertadores.
Acción de juego en el duelo entre Corinthians vs. Santa Fe, por Copa Libertadores.
Foto: AFP.

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