Sigue la controversia por la lesión de Jhon Durán en Fenerbahçe; pero habría fecha para su vuelta

Jhon Durán no para de ocupar páginas en los diarios deportivos de Turquía y se debe a la controversia que ha generado su lesión. Desde Fenerbahçe no han revelado mucha información en cuanto al estado físico del delantero colombiano, pero con el paso de las semanas se han destapado detalles inéditos. Lo último, ya habría fecha estipulada para su regreso a los canchas.

Recordemos que el exjugador del Aston Villa no juega con los 'canarios amarillos' desde el pasado 27 de agosto, por la vuelta de los 'play-offs' de la Champions League contra Benfica, perdiéndose alrededor de seis compromisos con Fenerbahçe. Todo apuntaba a que Jhon Jáder volvería esta semana a los campos de juego para el importante duelo frente al Niza por la segunda jornada de la Europa League; no obstante, habrá que esperar más tiempo.

Jhon Durán, entrenando con el Fenerbahce Foto: X/ @Fenerbahce

Eso fue lo que precisaron en territorio otomano, ya que Durán sigue en tratamiento de su misteriosa lesión.

"Se esperaba que Jhon Durán, quien se lesionó en la revancha contra el Benfica y se perdió los partidos contra G. Birliği, Trabzon, Alanya, Kasımpaşa, D. Zagreb y Antalya, estuviera listo para la prueba de Niza el jueves... pero se conoció que el delantero colombiano no estará en la convocatoria ante el club francés", precisaron en el diario 'A Spor' en su página web.



¿Cuándo volverá a jugar Jhon Durán con Fenerbahçe; su vuelta a las canchas?

A renglón seguido en el mismo medio comunicaron que "según informes, la estrella de 21 años, que se sometió a un tratamiento de inyecciones en Barcelona, continúa con dolor a pesar de que una resonancia magnética a su regreso de Estambul dio positivo. Se dice que el jugador estará listo después del parón internacional".

Así las cosas, su retorno con los 'canarios amarillos' estaría estipulado después de la fecha FIFA del mes de octubre.



Jhon Durán tiene 'locos' a los médicos

De otro lado, los periodistas en los distintos programas deportivos turcos sostienen que el colombiano está sano y que tiene 'loco' a los galenos.

"Hay una cláusula en el contrato del jugador que lo favorece. La estoy investigando. Puede jugar si quiere. Esa es la situación. Su última resonancia magnética no muestra signos de lesión; está sano", pronunció el comunicador Yağız Sabuncuoğlu.

Mientras que Sercan Hamzaoğlu indicó que "Jhon Durán dice que tiene dolor, el Fenerbahçe lo envió a España para recibir tratamiento, pero no puede entrar al campo. El equipo médico dice que no podemos hacer nada"

