Jurgen Klopp 'rompió' el silencio y habló del nuevo DT de Liverpool: ¿lo aprobó?

Para el entorno ‘red’ es importante conocer la opinión de Jurgen Klopp sobre el presente del equipo, a pesar de que ya hayan pasado varias semanas desde su despedida del banquillo de Liverpool. Es por eso que en las últimas horas el estratega alemán se ha convertido en tendencia, tras unas contundentes declaraciones, al ser cuestionado por su sucesor.

Y es que, luego de varios años de gloria, títulos y más, ahora Klopp analiza el panorama en el cuadro inglés desde afuera, centrándose en lo que será esta nueva era al mando de Arne Slot, quien tuvo una buena primera jornada en la Premier League, sumando de a tres frente al Ipswich.

"Es un entrenador realmente bueno. Me alegré mucho cuando me enteré de que el Liverpool iba a fichar a Arne Slot. Yo no estaba involucrado en nada, no debería ser así, y no soy el tipo de persona que se queda en un segundo plano, con algunos contactos y esas cosas. Muchas cosas cambiaron desde que nos fuimos, pero mi única preocupación era si conseguirían un buen entrenador. El Liverpool llegó temprano y consiguió una solución excelente en Arne Slot”, indicó de entrada el estratega alemán, dando el visto bueno para el actual entrenador de los ‘reds’.

Jürgen Klopp, entrenador alemán del Liverpool, en medio de un partido de la Premier League Getty Images

Sumado a eso, Klopp desglosó a detalle las virtudes de Slot, haciendo recuento de lo que ha sido su recorrido en los banquillos: “Me gusta mucho su fútbol (con el Feyenoord), así que eso es realmente bueno. Vi el partido contra el Sevilla, el amistoso de pretemporada en Anfield y fue realmente bueno. Y el partido de liga (contra el Ipswich), la segunda mitad obviamente fue muy buena”.

Publicidad

"Pero no es importante que me guste. Se ve que es un muy buen entrenador y que el equipo, ahora lo sé mejor que la mayoría, es un equipo realmente bueno. Así que todo irá muy bien", agregó Jurgen en charla para medios ingleses, afirmando, además, que en el pasado ya habían “hablamos una o dos veces (al principio). Creo que nos enviamos mensajes de texto unas cuantas veces más. Pero no hay nada que pueda decirle que él no pueda saber por sí mismo".

Luis Díaz junto a Arne Slot, su nuevo DT en Liverpool, tras marcar doblete contra Sevilla en partido de preparación. PETER POWELL/AFP

"Por mi parte, en este momento solo quiero darle una respuesta positiva al principio porque todos somos seres humanos y él trabajó muy duro”, concluyó Jurgen Klopp, aprobando por completo el fichaje de Arne Slot al banquillo de Liverpool para esta temporada.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar el Liverpool?

El cuadro 'red' volverá a salir al 'ruedo' este domingo 25 de agosto, a las 10:30 a.m. (hora colombiana), enfrentando al Brentford, por la segunda jornada de la Premier League.