Juventus vs. Galatasaray, EN VIVO: hora y dónde ver la Champions League, ONLINE y EN DIRECTO

Cuando el entrenador Okan Buruk reivindica la rica historia de éxitos del Galatasaray sabe de lo que habla, campeón ahora de la liga turca tres veces como técnico, pero antes lo fue en siete oportunidades como jugador del equipo de Estambul, con el que también fue protagonista de la última ocasión que jugó los cuartos de final de la Champions League, hace 25 años, en 2001, ante el Real Madrid.

Su reto es devolverlo a cotas tan altas en Europa. No es un lugar nuevo para el Galatasaray ni para él. En aquel recuerdo contra el conjunto blanco, con victoria en la ida por 3-2 y derrota en la vuelta por 3-0, él disputó los 180 minutos al completo en el medio campo del mismo equipo al que dirige ahora desde el banquillo, a las puertas del acceso a los octavos de final.

Hace una semana, venció 5-2 al Juventus en el encuentro de ida en el Ali Sami Yen. Ahora resta la vuelta en Turín. Después, si pasa, aguardan Liverpool o Tottenham, dependiendo del sorteo que se celebrará el próximo viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon.



Hora y dónde ver Juventus vs. Galatasaray, por Champions League

Día: miércoles 25 de febrero.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Juventus.

Jornada: vuelta de los playoffs.

Transmisión: ESPN5 / Disney+.

Así felicitaron a Yaser Aspilla, tras su primer partido con Galatasaray Getty Images

No se pone límites el equipo turco, que ya invirtió este verano más de 150 millones de euros para reubicarse más allá de la fase liga de la máxima competición continental: fichó a Víctor Osimhen, Leroy Sané, Wilfried Singo, Ugacar Cakir, Ilkay Gundogan, entre otros.



En invierno sumó a Noa Lang y Sacha Boey, autores de tres de los cinco goles de la ida frente al Juventus, procedentes del Nápoles y del Bayern Múnich, respectivamente.

Líder de la liga turca, de la que ha sido campeón sucesivamente de las últimas tres campañas, aparte de una vez de la Copa (2024-25) y otra de la Supercopa del país, en 2023-24, al Galatasaray le quedaba el salto de nuevo en la Champions League, anhelados tiempos pasados, reducido desde 2001 hasta el pasado ejercicio a quedar eliminado siempre en cualquier fase de grupos del máximo torneo continental.

Desde aquella eliminación hasta la edición actual, sin contarla, el Galatasaray sufrió una transición de 78 partidos dentro de esta competición con tan solo 17 triunfos. En su presente ha ganado cuatro de sus nueve partidos hasta ahora, bajo el mando de Okan Buruk, que tomó el cargo en julio de 2022 para ganar las tres citadas ligas.

Ya hizo historia antes como centrocampista, con 306 partidos, 43 goles y 55 asistencias en el Galatasaray, entre 1991-2001 y 2006-09, pero sobre todo lo transformó en un impresionante palmarés: siete Ligas, cuatro Copas y una Supercopa en Turquía más la Copa de la UEFA de 1990-2000 y la Supercopa de Europa de 2000-01 con el club de su vida, con él como pieza esencial en el equipo.