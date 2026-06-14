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Gol Caracol  / Kai Havertz se fue de doblete en la goleada de Alemania vs. Curazao; vea el tanto acá

Kai Havertz se fue de doblete en la goleada de Alemania vs. Curazao; vea el tanto acá

El jugador del Arsenal tuvo un partido excepcional y con un fantástico doblete en la goleada sobre Curazao, se 'monta' como una de las figuras del partido para Alemania. Vea el gol acá

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Doblete de Kai Havertz con Alemania
Doblete de Kai Havertz con Alemania
AFP

Increíble presentación de Alemania en su debut en el Mundial 2026, donde Kai Havertz terminó como una de las grandes figuras el juego, por un doblete de ensueño.

El jugador del Arsenal ganó en velocidad a los centrales de Curazao al minuto 88', y picando la pelota sobre el portero, terminó siendo un verdadero golazo para sellar la victoria 7-1 de los cuatro veces campeones del mundo.

Vea el gol acá:

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