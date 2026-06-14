Kai Havertz se fue de doblete en la goleada de Alemania vs. Curazao; vea el tanto acá

Increíble presentación de Alemania en su debut en el Mundial 2026, donde Kai Havertz terminó como una de las grandes figuras el juego, por un doblete de ensueño.

El jugador del Arsenal ganó en velocidad a los centrales de Curazao al minuto 88', y picando la pelota sobre el portero, terminó siendo un verdadero golazo para sellar la victoria 7-1 de los cuatro veces campeones del mundo.

Vea el gol acá:

¿DÓNDE HE VISTO ESTE RESULTADO ANTES?



Kai Havertz la picó y marcó el 7-1 de Alemania ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3XuIfDFMqq — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026