Golazo de chilena por las Eliminatorias, rumbo al Mundial del próximo año; vea la pirueta

Las selecciones de Escocia y Dinamarca se enfrentan este martes en un duelo clave para las aspiraciones de ambos de clasificar al Mundial del próximo año. Una victoria de los locales los clasifica directamente a la cita orbital mientras que a los escandinavos solo les basta un empate para decir presente en el torneo.

El juego por la última jornada de las eliminatorias europeas, que se lleva a cabo en el estadio Hampden Park, comenzó de manera frenética. En el minuto 3, los escoceses dieron la campanada marcando el primer gol del partido. En una jugada por banda derecha, Ben Doak amagó a varios rivales y lanzó un centro perfecto al área que conectó de manera magistral Scott McTominay. El volante del Napoli de Italia se levantó entre los aires y conectó una chilena majestuosa que venció al portero danés Kasper Schmeichel y puso a celebrar a todos los asistentes al estadio.

La anotación de McTominay ya es pedida por algunos fanáticos para el premio Puskás, además tiene ganando a su selección y haciéndoles sumar 13 puntos, superando a Dinamarca que antes tenía el liderato del grupo y ahora cuenta con 11 unidades.



Vea el gol de chilena de la selección de Escocia

¡ANOTEN UNO MÁS PARA EL PUSKAS! GOLAZO DE CHILENA DE MCTOMINAY PARA EL 1-0 DE ESCOCIA ANTE DINAMARCA.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lgvmlebJmf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2025