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Gol Caracol  / Kevin Pina hizo historia: vea el primer gol de Cabo Verde en los Mundiales frente Uruguay

Kevin Pina hizo historia: vea el primer gol de Cabo Verde en los Mundiales frente Uruguay

Cabo Verde hizo historia antes de la media hora de partido. Kevin Pina venció a Fernando Muslera con un golazo de tiro libre, para abrir el marcador y anotar el primer tanto de la selección en un Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Cabo Verde vs Uruguay Mundial 2026
Cabo Verde vs Uruguay Mundial 2026
AFP

Cabo Verde acaba de hacer historia al marcar su primer gol en un Mundial: Kevin Pina fue el autor de esta hazaña histórica para el país africano, ante uno de los arqueos más legendarios del fútbol mundial como lo es Fernando Muslera.

Cuando trascurriría el minuto 20' de partido, se otorgó tiro libre para Cabo Verde, y quien ejecutó la falta fue el defensor Kevin Pina, que desde larga distancia, no dudó para rematar directo y gracias a la potencia, el balón terminó en el fondo de la red e impidiendo a Muslera poder reaccionar a tiempo.

El gol no solo le da la victoria parcial ante las 'charrúas', sino que además, lo catalogan en la prensa internacional como uno de los mejores de lo que va en el torneo.

Vea acá el gol histórico de Cabo Verde

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