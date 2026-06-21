Kevin Pina hizo historia: vea el primer gol de Cabo Verde en los Mundiales frente Uruguay

Cabo Verde acaba de hacer historia al marcar su primer gol en un Mundial: Kevin Pina fue el autor de esta hazaña histórica para el país africano, ante uno de los arqueos más legendarios del fútbol mundial como lo es Fernando Muslera.

Cuando trascurriría el minuto 20' de partido, se otorgó tiro libre para Cabo Verde, y quien ejecutó la falta fue el defensor Kevin Pina, que desde larga distancia, no dudó para rematar directo y gracias a la potencia, el balón terminó en el fondo de la red e impidiendo a Muslera poder reaccionar a tiempo.

El gol no solo le da la victoria parcial ante las 'charrúas', sino que además, lo catalogan en la prensa internacional como uno de los mejores de lo que va en el torneo.

Vea acá el gol histórico de Cabo Verde

¡GOL HISTÓRICO PARA CABO VERDE!



De tiro libre, Kevin Pina sorprendió y marcó el 1 a 0 ante Uruguay para la selección africana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XqXleoG3Fz — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026