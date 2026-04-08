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Gol Caracol  / Khvicha Kvaratskhelia con nervios de acero; así fue su gol con PSG vs. Liverpool en Champions

Khvicha Kvaratskhelia con nervios de acero; así fue su gol con PSG vs. Liverpool en Champions

Dejando claro por qué es uno de los mejores jugadores del mundo, Khvicha Kvaratskhelia protagonizó una impresionante jugada, con poco espacio y adentro del área.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Khvicha Kvaratskhelia celebra su gol con PSG frente a Liverpool, por los cuartos de final de la Champions League
Khvicha Kvaratskhelia celebra su gol con PSG frente a Liverpool, por los cuartos de final de la Champions League
AFP

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