Khvicha Kvaratskhelia con nervios de acero; así fue su gol con PSG vs. Liverpool en Champions

PSG no tuvo mayores problemas para superar a Liverpool. Este miércoles 8 de abril, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, disputada en el Parque de los Príncipes, el conjunto local ganó 2-0, con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Ambas anotaciones fueron una obra de arte, dejando boquiabierto a más de uno dentro y fuera de la cancha.

Cuando transcurría el minuto 64, el futbolista georgiano entró al área, ganando a pura velocidad y fuerza. Lejos de asustarse con la presión del arquero, Giorgi Mamardashvili, demostró nervios de acero y sangre fría, y se lo sacó, dejándolo en el piso y anotando con total tranquilidad.

PSG se impuso al Liverpool en el Parque de los Príncipes. Getty Imágenes

Vea el gol de Khvicha Kvaratskhelia con PSG vs Liverpool en Champions League

¡¡SANGRE FRÍA PARA KHVICHA!! Kvaratskhelia no se puso nervioso, engañó a Mamardashvili con un regate dentro del área y anotó un GOLAZO para el 2-0 de PSG vs. Liverpool.



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