Khvicha Kvaratskhelia con nervios de acero; así fue su gol con PSG vs. Liverpool en Champions

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PSG no tuvo mayores problemas para superar a Liverpool. Este miércoles 8 de abril, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, disputada en el Parque de los Príncipes, el conjunto local ganó 2-0, con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Ambas anotaciones fueron una obra de arte, dejando boquiabierto a más de uno dentro y fuera de la cancha.
Cuando transcurría el minuto 64, el futbolista georgiano entró al área, ganando a pura velocidad y fuerza. Lejos de asustarse con la presión del arquero, Giorgi Mamardashvili, demostró nervios de acero y sangre fría, y se lo sacó, dejándolo en el piso y anotando con total tranquilidad.
¡¡SANGRE FRÍA PARA KHVICHA!! Kvaratskhelia no se puso nervioso, engañó a Mamardashvili con un regate dentro del área y anotó un GOLAZO para el 2-0 de PSG vs. Liverpool.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026
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