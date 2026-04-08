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Gol Caracol  / PSG no tuvo reparos contra Liverpool y tomó ventaja en Champions; 2-0 en el Parque de los Príncipes

PSG no tuvo reparos contra Liverpool y tomó ventaja en Champions; 2-0 en el Parque de los Príncipes

Los goles del PSG fueron anotados por Désire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, en duelo por la ida de los cuartos de final de la Champions League. La vuelta será la próxima semana en Anfield.

Por: AFP
Actualizado: 8 de abr, 2026
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PSG se impuso al Liverpool en el Parque de los Príncipes.
PSG se impuso al Liverpool en el Parque de los Príncipes.
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