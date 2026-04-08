Cómo quedó la tabla de goleadores en Champions League tras fecha del miércoles; de qué va Luis Díaz

Este miércoles continuaron los cuartos de final en la Champions League, con grandes duelos entre PSG y Liverpool, y Barcelona contra Atlético de Madrid, eliminatorias de ida que tuvieron goles y emociones, moviéndose así la tabla de goleadores del máximo torneo de clubes de Europa. Recordemos que el martes también hubo interesantes compromisos, como el de Real Madrid y Bayern Múnich en el Santiago Bernábeu, marcando uno de los tantos en este partido, Luis Díaz.

Luis Díaz, con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

En el Camp Nou se impusieron los 'colchoneros' por marcador de 0-2. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone aprovecharon la expulsión de Curbasí y lograron anotar en tierras catalanas por intermedio de Julián Álvarez, autor de un golazo de tiro libre, y Alexander Sorloth. Tanto el argentino como el noruego sumaron en la tabla de artilleros.

Mientras que en el cotejo en el Parque de los Príncipes, ganaron los vigentes campeones: PSG. Los parisinos dominaron las acciones de principio a fin, incluso, pudieron ganar con más renta, pero fallaron en el último cuarto de cancha; también estrellaron pelotas en los palos. Desiré Doué abrió la cuenta en el minuto once, y Khvicha Kvaratskhelia aumentó para los dirigidos por Luis Enrique.

PSG se impuso al Liverpool en el Parque de los Príncipes. Getty Imágenes

Hay que indicar que Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, y Harry Kane, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich son los que lideran en este aspecto.



Tabla de goleadores de la Champions League 2025/2026; Luis Díaz entre los artilleros