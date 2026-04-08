Cómo quedó la tabla de goleadores en Champions League tras fecha del miércoles; de qué va Luis Díaz

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Este miércoles continuaron los cuartos de final en la Champions League, con grandes duelos entre PSG y Liverpool, y Barcelona contra Atlético de Madrid, eliminatorias de ida que tuvieron goles y emociones, moviéndose así la tabla de goleadores del máximo torneo de clubes de Europa. Recordemos que el martes también hubo interesantes compromisos, como el de Real Madrid y Bayern Múnich en el Santiago Bernábeu, marcando uno de los tantos en este partido, Luis Díaz.
En el Camp Nou se impusieron los 'colchoneros' por marcador de 0-2. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone aprovecharon la expulsión de Curbasí y lograron anotar en tierras catalanas por intermedio de Julián Álvarez, autor de un golazo de tiro libre, y Alexander Sorloth. Tanto el argentino como el noruego sumaron en la tabla de artilleros.
Mientras que en el cotejo en el Parque de los Príncipes, ganaron los vigentes campeones: PSG. Los parisinos dominaron las acciones de principio a fin, incluso, pudieron ganar con más renta, pero fallaron en el último cuarto de cancha; también estrellaron pelotas en los palos. Desiré Doué abrió la cuenta en el minuto once, y Khvicha Kvaratskhelia aumentó para los dirigidos por Luis Enrique.
Hay que indicar que Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, y Harry Kane, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich son los que lideran en este aspecto.