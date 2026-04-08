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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo quedó la tabla de goleadores en Champions League tras fecha del miércoles; de qué va Luis Díaz

Cómo quedó la tabla de goleadores en Champions League tras fecha del miércoles; de qué va Luis Díaz

Este miércoles hubo goles y emociones en el Camp Nou y en el Parque de los Príncipes, moviéndose en el tema de la tabla de goleadores de la Champions League. Así va Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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