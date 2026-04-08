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Gol Caracol  / "Peñarol siempre exige pelear cada partido a muerte; a eso se va enfrentar Santa Fe"
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"Peñarol siempre exige pelear cada partido a muerte; a eso se va enfrentar Santa Fe"

Miguel Murillo analizó en Gol Caracol el duelo Santa Fe vs. Peñarol por Libertadores 2026 y advirtió sobre la intensidad del equipo uruguayo y la actualidad del conjunto bogotano.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 8 de abr, 2026
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La formación titular de Santa Fe en su visita al Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
La formación titular de Santa Fe en su visita al Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
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