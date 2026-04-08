"Peñarol siempre exige pelear cada partido a muerte; a eso se va enfrentar Santa Fe"

En la previa del duelo entre Independiente Santa Fe y Peñarol, por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Miguel Murillo entregó su análisis sobre lo que será este atractivo compromiso. El actual delantero de Carlos Manucci de Perú, quien tuvo paso por el conjunto uruguayo entre 2015 y 2016 —periodo en el que anotó 8 goles en 25 partidos—, habló con Gol Caracol y dejó varias claves del choque que se disputará este jueves 9 de abril.

Murillo, con conocimiento de primera mano sobre la exigencia del club ‘carbonero’, fue claro al describir lo que representa Peñarol tanto dentro como fuera de la cancha. “Yo, que tuve la oportunidad de estar en un club como Peñarol, en un torneo como la Copa Libertadores, sé que es una institución donde desde adentro te exigen ganar. El hincha exige ganar la Libertadores todos los años”, afirmó el atacante.

Miguel Murillo en Nacional vs. Peñarol - Copa Libertadores 2016. AFP.

En ese sentido, advirtió sobre el estilo de juego del equipo uruguayo, caracterizado por su intensidad y combatividad. “Es un fútbol muy aguerrido. Peñarol siempre exige pelear cada partido a muerte. Contra Santa Fe van a jugar a eso: a luchar durante todo el partido y tratar de sacar un resultado positivo”, explicó, dejando claro que el cuadro ‘cardenal’ tendrá que estar preparado para un duelo de alta exigencia física.



Sobre el presente de Santa Fe, Murillo también destacó el buen momento del equipo bogotano por lo hecho a principios de 2025. “Viene de ser campeón y ha conformado un buen plantel, con jugadores de mucha jerarquía. Eso le da otra personalidad a este tipo de partidos”, señaló. Además, puso el foco en una de las principales armas ofensivas del conjunto colombiano: Hugo Rodallega.

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“Es un jugador peligroso, que siempre genera riesgo en el frente de ataque. Tenerlo en estos partidos es un plus para Santa Fe, porque su experiencia y posicionamiento marcan diferencia”, aseguró. Incluso, comparó su vigencia con la de otros delanteros experimentados como Dayro Moreno, resaltando que “no todo pasa por la edad, sino por el conocimiento dentro de la cancha”.

Murillo anticipa un compromiso abierto, en el que ambos equipos saldrán a buscar el resultado. “Creo que va a ser un partido muy bueno, donde se van a atacar y cada uno va a buscar su objetivo, porque son equipos que quieren ganar”, comentó.

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Finalmente, el delantero hizo énfasis en lo que deberá hacer Santa Fe para contrarrestar las virtudes de Peñarol. “Tiene que ser muy cuidadoso e inteligente, tanto en lo táctico como en lo físico. Peñarol, juegue bien o no, siempre va a poner intensidad y va a pelear hasta el último minuto, sin importar el marcador”, concluyó.