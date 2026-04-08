En Barcelona tienen mucha confianza; "si hay un equipo capaz de remontar somos nosotros"

El defensor central del Barcelona, Ronald Araújo, ha lamentado la derrota del conjunto 'azulgrana' este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid (0-2), pero se ha mostrado convencido de que "si hay algún equipo capaz de remontar esto" son ellos.

"Lo intentamos, pero no se pudo. En el segundo tiempo salimos más fuertes a pesar de ser uno menos. Tuvimos la pelota, pero no pudimos encontrar un gol. Estamos tristes por la derrota, pero con las ganas de que podemos remontarlo", ha resumido en declaraciones a 'Movistar+'.

Acción de juego entre Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou. AFP

El internacional 'charrúa' no ha querido opinar sobre la expulsión de Pau Cubarsí por roja directa en el minuto 44: "No la vi en la tele. Me dicen que es un poco rigurosa, que pueden cobrarla o no. Sea como sea, este equipo tiene capacidad para remontar, esto estoy convencido".



Araújo ha insistido en las opciones del Barcelona para darle la vuelta al resultado: "Lo hicimos muchas veces. Es difícil en su cancha, pero si hay alguien capaz de hacer esto es este equipo, porque tenemos jugadores con calidad y una gran personalidad. Vamos a ir a buscar la remontada".

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El charrúa ha admitido que la expulsión de Cubarsí "condicionó" a su equipo, que hasta entonces "tenía la pelota, estaba generando ocasiones y pudo meter gol".

"No hay nada que reprochar al equipo, lo intentamos hasta el final y no sé dio resultado que queríamos", ha añadido Araujo, que ha admitido que el final del partido tenían "algunos jugadores un poco cansados" por la acumulación de partidos en este tramo del curso.



Más detalles del partido

El Atlético de Madrid ganó este miércoles al Barcelona al imponerse 2-0 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44').

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Un golazo de tiro libre de Julián Álvarez (45') y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70') dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou.

La victoria del equipo madrileño, cuyo autobús fue recibido con lanzamiento de objetos a su llegada, pone en ventaja al conjunto de Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El Atlético da un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competición que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.