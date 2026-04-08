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Gol Caracol  / En Barcelona tienen mucha confianza; "si hay un equipo capaz de remontar somos nosotros"

En Barcelona tienen mucha confianza; "si hay un equipo capaz de remontar somos nosotros"

Barcelona cayó este miércoles contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League, pero en las toldas de los 'azulgranas' hay optimismo para la vuelta.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
AFP

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