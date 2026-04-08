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Gol Caracol  / "América debe hacer juego directo ante Macará; la cancha tiene desnivel y es difícil salir jugando"

"América debe hacer juego directo ante Macará; la cancha tiene desnivel y es difícil salir jugando"

Este jueves, América de Cali debutará contra Macará en la Copa Sudamericana 2026 y en Gol Caracol charlamos con un jugador colombiano que jugó en el conjunto ecuatoriano.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Foto: Colprensa.

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