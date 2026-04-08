"América debe hacer juego directo ante Macará; la cancha tiene desnivel y es difícil salir jugando"

Las emociones de las competencias internacionales arrancaron esta semana con los primeros partidos de la Copa Sudamericana. Colombia cuenta con la representación de dos equipos: Millonarios y América de Cali. Los 'escarlatas' debutarán este jueves 9 de abril contra Macará, en Ambato, Ecuador, y por eso en Gol Caracol charlamos con un jugador colombiano que militó en el equipo del país vecino para conocer un poco sobre las condiciones en su estadio y el estilo de juego que tiene.

Se trata de Sebastián Herrera, actual delantero de Fortaleza, quien hace poco fue figura, tras anotar doblete en el 2-2 con Millonarios, en el Nemesio Camacho El Campín. El nacido en Bucaramanga jugó en Macará en el 2020 y vistió la camiseta de otros clubes como Real Santander, Alianza Petrolera, Barranquilla F. C., Junior, Jaguares de Córdoba, Atlético Huila, Cortuluá, Deportivo Pasto, Junior, Cortuluá y Sacramento Republic.

Sebastián Herrera en su paso por Macará de Ecuador. Macará.

¿A qué le debe tener cuidado América contra Macará?

"Tuve la posibilidad de jugar en Macará en el 2020, en plena pandemia. Un club muy serio, en ese momento clasificamos a la Copa Sudamericana. La cancha es difícil, la altura es como Bogotá está por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del marca. Es una cancha pesada, típica de este tipo de condiciones. Hay bastante ahogo. Teníamos la filosofía de mucho juego largo, con extremos muy rápidos. En mi función de 'nueve' recibía los balones de los centrales y siempre tratar de buscar un tercer hombre para luego ganar la espalda con un extremo. Cuando iban equipos que no eran de altura la idea era presionar muy rápido, de imprimir intensidad en los primeros minutos y ya luego con transiciones hacerles daño. Nos funcionó demasiado".

¿Qué debe hacer América para sacar un buen resultado en Ambato?

"América debe tratar de aprovechar las individualidades de Yeison Guzmán y de Rafael Carrascal; tratar de mantener el cero en Ambato y no dejarse llevar por la presión. Hay que ser inteligentes, son canchas donde el balón no transita bien, con muchos desniveles y es complejo salir jugando. Hay que hacer juego directo. Poner extremos para jugar mano a mano por las bandas"