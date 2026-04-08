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Gol Caracol  / Atlético de Madrid propinó batacazo en Champions League; venció 2-0 al Barcelona en el Camp Nou

Atlético de Madrid propinó batacazo en Champions League; venció 2-0 al Barcelona en el Camp Nou

En el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League, Atlético de Madrid sorprendió al Barcelona y lo superó con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Atlético de Madrid celebrando su gol contra Barcelona.
Atlético de Madrid celebrando su gol contra Barcelona.
Getty Images.

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