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Gol Caracol  / Kylian Mbappé advirtió a Colombia y demás selecciones que participarán en el Mundial 2026

Kylian Mbappé advirtió a Colombia y demás selecciones que participarán en el Mundial 2026

En una muestra de confianza y consciente de que Francia es uno de los equipos favoritos a coronarse campeón de la Copa del Mundo, Kylian Mbappé envió un contundente mensaje.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Kylian Mbappé, figura de Francia, en el partido contra la Selección Colombia, previo al Mundial 2026
Kylian Mbappé, figura de Francia, en el partido contra la Selección Colombia, previo al Mundial 2026
AFP

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