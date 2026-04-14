Kylian Mbappé advirtió a Colombia y demás selecciones que participarán en el Mundial 2026

El delantero internacional, campeón con Francia en el Mundial de Rusia 2018, Kylian Mbappé, reconoció que una Copa del Mundo "es un momento especial" y habla sobre la expectativa de 'Les Bleus' para la edición de Estados Unidos, México y Canadá.

"Se gana juntos, a través de la constancia y la mentalidad. Tenemos mucha ambición, pero también la humildad de saber que nada está garantizado", comentó para la 'revista GQ', el que fuera elegido mejor jugador joven de aquella edición, en la que anotó cuatro tantos.

Campeón con el PSG de innumerables títulos en Francia, de la Supercopa europea y de la Copa Intercontinental con el Real Madrid, y de la Liga de Naciones europea -además del Mundial- con Francia, Mbappé es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, pero él se muestra cauto e insiste en que "lo más difícil no es llegar, es mantenerse ahí y seguir progresando".

Kylian Mbappé, delantero y capitán de la Selección Francia, en un partido previo al Mundial 2026 AFP

"Una carrera nunca se desarrolla exactamente como uno la imagina. Hay cosas que controlas y otras que no. Hoy estoy en el entorno con el que soñaba de niño", confiesa.



"Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia", subraya Mbappé, quien concluye que "el fútbol no es sólo lo que haces con el balón", sino también "todo lo que lo rodea: lo colectivo, la constancia, las responsabilidades”.