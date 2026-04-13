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Gol Caracol  / Neymar se juega en 10 partidos con Santos su lugar en la Selección de Brasil para 2026

Neymar se juega en 10 partidos con Santos su lugar en la Selección de Brasil para 2026

La estrella del Santos, Neymar, se estaría jugando sus últimas cartas para que Carlos Ancelotti finalmente cambie su decisión y lo convoque a la 'canarinha'. Le quedan pocas chances.

Por: AFP
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Neymar, figura de la Selección Brasil, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Neymar, figura de la Selección Brasil, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
AFP

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