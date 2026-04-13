Neymar se juega en 10 partidos con Santos su lugar en la Selección de Brasil para 2026

Neymar tiene 10 partidos con el Santos para convencer a Carlo Ancelotti de incluirlo en la convocatoria final de Brasil para el Mundial. El primero, el martes, cuando el viejo club de Pelé enfrente al Recoleta paraguayo en la Copa Sudamericana. Mientras leyendas como Ronaldo o Romário insisten en que Neymar, de 34 años, aún puede marcar diferencias, el astro santista, muy aficionado al póquer, no ha tenido una buena mano hasta el momento.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023. Necesita sacar ases de la manga para ser convocado por primera vez por Ancelotti y jugar su cuarto Mundial. El italiano tiene plazo hasta el 11 de mayo para definir la lista preliminar del Scratch y siete días después anunciará a sus 26 elegidos para la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En un plan de control de cargas para evitar recaídas tras pasar en diciembre por una cirugía en la rodilla izquierda, Neymar se perdió la semana pasada el debut del Santos en el Grupo D de la Sudamericana. Su equipo cayó 1-0 en su visita al Deportivo Cuenca ecuatoriano. Neymar reapareció el sábado en buen nivel. Alineó por detrás del centrodelantero Gabigol y jugó los 90 minutos en un triunfo 1-0 del Santos ante el Atlético Mineiro en la liga brasileña. El entrenador del Peixe, Alexi Stival, Cuca, celebró verlo con "el tanque lleno".

"Está evolucionando juego a juego. Su fluidez es mucho mejor y la tendencia es que siga mejorando", dijo el técnico. "Nos alegra verlo disfrutar del juego como lo hizo". Neymar, sin embargo, solo ha jugado siete de los 21 partidos disputados por el Santos en todas las competiciones esta temporada. Reapareció en febrero tras su operación. En cancha, eso sí, tiene impacto: suma tres goles y dos asistencias en los cinco compromisos en los que ha podido participar en el Brasileirão.



Antes del anuncio de la lista preliminar de Ancelotti, el Santos jugará contra Recoleta, dos veces, y San Lorenzo en la Sudamericana; Fluminense, Bahia, Palmeiras y Bragantino en el campeonato nacional; y Coritiba en la Copa de Brasil. Tendrá después dos encuentros más contra Coritiba por liga y copa antes del llamado definitivo. El año pasado, pese a verse limitado por recurrentes lesiones, Neymar fue fundamental para que el Santos evitara el descenso.

"¡Es muy complicado ser yo!"

"Todavía tiene dos meses para demostrar que tiene las condiciones" para ir al Mundial, dijo Ancelotti en una entrevista publicada por el diario deportivo francés L'Equipe. La presión sube. Aficionados de Brasil presentes en el estadio gritaron consignas a favor de Neymar en la derrota 2-1 sufrida ante Francia en marzo, en una doble tanda de amistosos en Estados Unidos.

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El mes pasado, Ancelotti viajó para ver el partido entre Mirassol y Santos por la liga brasileña, pero Neymar no jugó por control de carga. Mientras se agota el tiempo, la polémica persigue al 10. En marzo, estuvo 16 horas jugando póquer on-line entre viernes y domingo, mientras se perdía el encuentro entre el Peixe y el Cruzeiro. "Como en esos días, infelizmente, no estaba en el juego por control de cargas, tuve ese tiempito para hacer lo que más me gusta fuera del fútbol, que es jugar un poquercito", reaccionó ante una oleada de críticas.

Neymar. figura del Santos de Brasil - Foto: Santos FC Oficial

En una victoria 2-0 del Santos sobre el Remo, levantó otra controversia por un comentario machista que hizo al cargar contra el árbitro: "Se despertó con la menstruación", dijo. Por ello pidió disculpas."Es muy complicado ser yo. ¡Tengo que tener paciencia!", dijo el atacante, con tono de hartazgo por las críticas en un video en redes sociales.