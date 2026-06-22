Kylian Mbappé alcanzó al legendario Ronaldo Nazario y entró en la historia de los Mundiales

El día en que Lionel Messi ha aportado un doblete para imponer una marca histórica como máximo goleador de todos los Mundiales con 18, el francés Kylian Mbappé ha sumado uno a su registro y con 15 ha igualado el desempeño del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

El delantero del Real Madrid tiene a Francia en ventaja por 1-0 al descanso del partido con Irak que se juega en Filadelfia por la segunda jornada del Grupo I.

El argentino Messi, quien cumplirá 39 años este 24 de junio, dejó hoy atrás los 16 goles de Miroslav Klose, cuyo récord de 16 anotaciones fue establecido el 8 de julio de 2014, durante la goleada por 1-7 que Alemania infligió en Belo Horizonte a Brasil, anfitrión de ese Mundial.

Ahora Klose, se interpone entre Messi, y Mbappé, de 27 años, y Ronaldo, quien colgó las botas en 2011, con 34 años.



Hasta el gol ante Irak, Mbappé, quien hoy completó su centésimo partido con Francia, igualaba con 14 en la lista de máximos goleadores históricos con Gerd Müller.

Gol de Kylian Mbappé con Francia AFP

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Mbappé cumple 100 partidos con Francia

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé cumple este lunes 100 partidos con la selección francesa, de la que ya es su máximo goleador histórico, en el encuentro del Mundial 2026 contra Irak.

Mbappé, de 27 años, figura en el once titular de Didier Deschamps para el partido, que se disputará a partir de las 17:00 hora local (23:00 CET) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos), el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL.

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El delantero alcanzará un hito que solo otros nueve futbolistas han conseguido con la selección francesa, una clasificación que encabeza Hugo Lloris con 145 internacionalidades.

Los otros son Lilian Thuram (142), Olivier Giroud (137), Antoine Griezmann (137), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108), Patrick Vieira (107) y el propio Deschamps (103).

Con sus 99 internacionalidades, Mbappé es ya el máximo goleador de la historia de 'Les Bleus' con 58 dianas, superando las 57 de Giroud, un récord que alcanzó con el doblete que firmó la semana pasada en la victoria por 3-1 sobre Senegal.