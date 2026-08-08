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Gol Caracol  / Exarquero del Junior de Barranquilla sufrió grave accidente de tránsito, pero acabó detenido

Exarquero del Junior de Barranquilla sufrió grave accidente de tránsito, pero acabó detenido

Todo este suceso ocurrió en la madrugada del viernes 7 de agosto y terminó con heridas graves, pero tras la colisión, el exarquero del Junior terminó arrestado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Balón oficial de la Liga BetPlay.
Balón oficial de la Liga BetPlay.
Getty Images

Las últimas horas reportaron las novedades del accidente de tránsito que sufrió Nelson Tapia, recordado en el fútbol colombiano por defender el pórtico del Junior de Barranquilla en el año 2005. Todo este suceso ocurrió en la madrugada del viernes 7 de agosto, pero tras la colisión, terminó siendo detenido.

De acuerdo a los informes de las autoridades chilenas, Tapia, quien además fue mundialista con los ‘australes’ en Francia 1998, protagonizó un grave choque en la Ruta 5 Sur, a la altura de Retiro, en la región del Maule. El exgolero del ‘tiburón’ perdió el control de su vehículo y acabó impactando contra las barreras de contención de la carretera; luego el carro terminó volcado a varios metros de la calzada.

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Nelson Tapia en su paso por Junior de Barranquilla.
Nelson Tapia en su paso por Junior de Barranquilla.
Foto tomada del diario El Heraldo de Barranquilla

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Tapia sufrió lesiones de gravedad y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial, pero bajo custodia. El por qué, y es que tras los procedimientos de rigor por parte del personal de Carabineros en el sitio del accidente, se determinó que el conductor estaba en estado de ebriedad, formalizándose su detención.

Ahora, este caso pasó a manos de la Fiscalía chilena, que se encargará de coordinar la investigación del accidente de tránsito, por supuesto evaluar la situación jurídica de Tapia, y que las autoridades emitan un informe sobre su estado de salud.

Logros en su carrera deportiva

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Nelson Tapia fue el guardameta titular de la Selección de Chile en la Copa del Mundo de Francia 1998 , y además, se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Igualmente, defendió los colores de Universidad Católica de su país y del Santos de Brasil. Con Junior de Barranquilla disputó un total de 17 partidos oficiales, en el segundo semestre del 2005. El 'tiburón' fue su último club a nivel profesional.

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