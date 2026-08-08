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Gol Caracol  / Denuncia de esposa de Franco Armani por robo millonario; hubo comunicado y detalles

Denuncia de esposa de Franco Armani por robo millonario; hubo comunicado y detalles

Daniela Rendon, pareja del arquero argentino Franco Armani, fichaje estelar de Atlético Nacional, hizo un descargo en redes sociales tras robo de maleta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Franco Armani Nacional
Franco Armani Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

En medio de su regreso a Colombia para volver al equipo del que es ídolo, Franco Armani y su esposa sufrieron un robo millonario, que fue denunciado por Daniela Rendón a través de sus redes sociales luego de perderse varias prendas de alto costo.

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En su cuenta de Instagram, la pareja del actual arquero de Atlético Nacional comenzó su texto señalando que "por medio del presente comunicado quiero manifestar mi profunda inconformidad y preocupación por los hechos ocurridos con mi equipaje transportado el día de hoy en el vuelo AV112 de la aerolínea Avianca".

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Seguido a eso, dio los detalles de lo sucedido, las cosas perdidas y hasta el valor de todo lo que sacaron de su maleta en las últimas horas, en especial objetos que pertenecen al guardameta argentino.

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"Al recibir mi maleta el día de hoy, encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias de mi propiedad, cuyo valor aproximado asciende a $60.000.000 COP, entre ellas ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes, y un bolso, todo de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo Franco Armani", especificó Daniela Rendón.

Acá más del comunicado y denuncia de la esposa de Franco Armani:

Los hechos evidencian una grave vulneración a la seguridad del equipaje despachado en bodega y generan una profunda preocupación sobre las garantías que reciben los pasajeros al confiar sus pertenencias a la aerolínea y a las personas encargadas de la manipulación de los equipajes.

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Esta situación no solo representa una pérdida económica considerable, sino que también plantea un cuestionamiento serio: si es posible extraer objetos de una maleta sin autorización, ¿qué impide que también puedan introducir elementos ajenos al pasajero? Esta circunstancia pone en riesgo la integridad, la seguridad y la tranquilidad de quienes viajan y depositan su confianza en el sistema de transporte aéreo.

Los pasajeros tenemos derecho a que nuestras pertenencias sean transportadas de manera segura y a recibir explicaciones claras cuando ocurren situaciones como la aquí descrita. Resulta preocupante que no exista una garantía efectiva de que los artículos enviados por bodega lleguen a su destino en las mismas condiciones en que fueron entregados.

Invito a las autoridades competentes y a la aerolínea a investigar estos hechos y a adoptar las medidas necesarias para proteger a los usuarios. Asimismo, hago un llamado a todos los viajeros para que reflexionen sobre en quién están confiando sus pertenencias al momento de adquirir un boleto de avión y despachar su equipaje.

Atentamente,

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Daniela Rendón Alzate.

De hecho, en la publicación la esposa de Franco Armani compartió un corto video de cómo le entregaron la maleta, con pocas prendas y abierta, lo que causó su molestia. Por el momento no hay novedades o alguna respuesta pública por parte de la aerolínea ante este polémico hecho denunciado por la pareja del reconocido futbolista campeón del mundo con Argentina y actual golero de Atlético Nacional.

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