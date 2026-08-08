Denuncia de esposa de Franco Armani por robo millonario; hubo comunicado y detalles

En medio de su regreso a Colombia para volver al equipo del que es ídolo, Franco Armani y su esposa sufrieron un robo millonario, que fue denunciado por Daniela Rendón a través de sus redes sociales luego de perderse varias prendas de alto costo.

En su cuenta de Instagram, la pareja del actual arquero de Atlético Nacional comenzó su texto señalando que "por medio del presente comunicado quiero manifestar mi profunda inconformidad y preocupación por los hechos ocurridos con mi equipaje transportado el día de hoy en el vuelo AV112 de la aerolínea Avianca".

Seguido a eso, dio los detalles de lo sucedido, las cosas perdidas y hasta el valor de todo lo que sacaron de su maleta en las últimas horas, en especial objetos que pertenecen al guardameta argentino.

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"Al recibir mi maleta el día de hoy, encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias de mi propiedad, cuyo valor aproximado asciende a $60.000.000 COP, entre ellas ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes, y un bolso, todo de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo Franco Armani", especificó Daniela Rendón.



Acá más del comunicado y denuncia de la esposa de Franco Armani:

Los hechos evidencian una grave vulneración a la seguridad del equipaje despachado en bodega y generan una profunda preocupación sobre las garantías que reciben los pasajeros al confiar sus pertenencias a la aerolínea y a las personas encargadas de la manipulación de los equipajes.

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Esta situación no solo representa una pérdida económica considerable, sino que también plantea un cuestionamiento serio: si es posible extraer objetos de una maleta sin autorización, ¿qué impide que también puedan introducir elementos ajenos al pasajero? Esta circunstancia pone en riesgo la integridad, la seguridad y la tranquilidad de quienes viajan y depositan su confianza en el sistema de transporte aéreo.

Los pasajeros tenemos derecho a que nuestras pertenencias sean transportadas de manera segura y a recibir explicaciones claras cuando ocurren situaciones como la aquí descrita. Resulta preocupante que no exista una garantía efectiva de que los artículos enviados por bodega lleguen a su destino en las mismas condiciones en que fueron entregados.

Invito a las autoridades competentes y a la aerolínea a investigar estos hechos y a adoptar las medidas necesarias para proteger a los usuarios. Asimismo, hago un llamado a todos los viajeros para que reflexionen sobre en quién están confiando sus pertenencias al momento de adquirir un boleto de avión y despachar su equipaje.

Atentamente,

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Daniela Rendón Alzate.

De hecho, en la publicación la esposa de Franco Armani compartió un corto video de cómo le entregaron la maleta, con pocas prendas y abierta, lo que causó su molestia. Por el momento no hay novedades o alguna respuesta pública por parte de la aerolínea ante este polémico hecho denunciado por la pareja del reconocido futbolista campeón del mundo con Argentina y actual golero de Atlético Nacional.