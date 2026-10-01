Kylian Mbappé, en el ojo del Huracán, lesionado, sin llegar a Real Madrid y de fiesta

Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la atención mediática por una situación que combina su lesión, su proceso de recuperación y una noche de fiesta en París. El delantero del Real Madrid fue visto junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en un momento que generó cuestionamientos debido a que actualmente se encuentra apartado de las canchas por una dolencia en la rodilla izquierda.

El portal Mundo Deportivo puso el foco sobre el episodio y aseguró que “Kylian Mbappé va de lío en lío en el Real Madrid. La última la ha protagonizado en las últimas horas, después de haber sido cazado de fiesta en París con su pareja, Ester Expósito. No habría nada de malo en que el futbolista saliera por la noche a divertirse si no fuera porque está lesionado.” El medio recordó además que el atacante francés abandonó la concentración de su selección después de sufrir la lesión durante el partido ante Turquía.

Türkiye maçında sakatlanan Mbappe, Ester Exposito ile Paris'te bir eğlence kulübünde görüntülendi. pic.twitter.com/Z409oy4wFt — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 1, 2026

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Mbappé había regresado a España después de dejar el combinado nacional y, en principio, debía continuar en las instalaciones del Real Madrid con el proceso de recuperación de su dolencia. La expectativa estaba puesta en que el jugador trabajara junto al cuerpo médico y avanzara en su puesta a punto para regresar lo antes posible a la actividad.

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Sin embargo, Mundo Deportivo explicó que la situación fue diferente a la esperada y detalló: “Lo esperado era que Mbappé, después de ese partido de Nations League, estuviera en Valdebebas a diario para recuperarse de su dolencia en la rodilla izquierda. Pero lejos de hacer eso, se le ha visto en París de fiesta con la actriz española y no ha aparecido en la ciudad deportiva del Real Madrid en los dos últimos días, cuando sí han entrenado sus compañeros, incluidos los otros lesionados”.



El episodio ocurre después de que Mbappé tuviera que abandonar la concentración de Francia como consecuencia de la lesión sufrida frente a Turquía. El atacante había sido incluido en la convocatoria para los compromisos internacionales, pero el problema físico terminó obligándolo a regresar a Madrid antes de lo previsto.