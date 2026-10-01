Jugador colombiano de Fluminense y la clave de la adaptación en Brasil; "ellos ayudaron"

Llegar a un nuevo país supone un reto para cualquier futbolista. Cambiar de cultura, acostumbrarse a un idioma diferente y conocer las dinámicas de un nuevo vestuario son algunos de los desafíos que aparecen cuando comienza una aventura en el exterior. Para Julián Millán, defensor colombiano del Fluminense, ese proceso ha estado acompañado por un factor determinante: el respaldo de sus compañeros extranjeros.

En conversación exclusiva con Globo Esporte, el zaguero colombiano destacó la camaradería que existe dentro del plantel brasileño y explicó cómo la presencia de jugadores que también llegaron desde otros países ha sido importante para adaptarse a su nueva vida en Brasil. Millán resaltó que sus compañeros no solamente lo han acompañado dentro de la cancha, sino también en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

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“La verdad es que el apoyo de mis compañeros ha sido muy bueno. Es muy positivo para nosotros, que acabamos de llegar. No es fácil, es algo nuevo para nosotros, y siempre están disponibles para ayudarnos a tomar buenas decisiones, tanto en casa como fuera. Todos han ayudado mucho”, aseguró el colombiano.

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El defensor encontró en Fluminense un vestuario con una marcada presencia internacional. El equipo cuenta actualmente con varios futbolistas extranjeros como Canobbio, Cano, Castillo, Freytes, Lucho Acosta, Savarino, Serna y Soteldo, un escenario que ha favorecido la integración de quienes llegan por primera vez al fútbol brasileño.



Para Millán, además, existe un punto en común con varios de sus compañeros: el recorrido por el fútbol sudamericano. Antes de desembarcar en Brasil, el colombiano pasó por Nacional de Uruguay y Santa Fe, experiencias que le permitieron conocer distintos estilos de juego y competir en escenarios importantes del continente.

Esa cercanía también se refleja fuera de los partidos. Durante una jornada de entrenamiento en Casa Amarilla, centro de preparación de Boca Juniors, varios de los extranjeros del Fluminense compartieron el calentamiento antes de comenzar la práctica principal. Julián Millán estuvo junto a jugadores como Canobbio, Savarino, Lucho Acosta y Freytes, en una escena que reflejó la relación que han construido dentro del grupo.