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Gol Caracol  / Jugador del Real Madrid fue operado en las últimas horas por una fractura de tibia

Jugador del Real Madrid fue operado en las últimas horas por una fractura de tibia

Este jueves, Real Madrid anunció en redes sociales que uno de sus jugadores sufrió una intervención quirúrgica en su pierna derecha por cuenta de una fractura. ¡Será baja por un tiempo considerable!

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Equipo de Real Madrid previo a un partido
Equipo de Real Madrid previo a un partido
Foto: AFP

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, ha sido operado este jueves "con éxito" por el doctor Manuel Leyes de una fractura por estrés en la tibia derecha", informó el club blanco.

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Este precisa que la intervención ha sido supervisada por los servicios médicos del club y que "comenzará en los próximos días su proceso de recuperación", sin fijar plazo alguno para su vuelta a los terrenos de juego.

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Asencio era uno de los pocos efectivos que estaban disponibles para el técnico portugués Jose Mourinho en Valdebebas (instalaciones deportivas del Real Madrid en la capital española) a causa de las bajas por el parón internacional.

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El defensa español todavía no ha debutado con el equipo madridista esta temporada en partido oficial.

El 30 de julio, sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera de las convocatorias hasta el 12 de septiembre, para el partido contra el Rayo Vallecano. Ha estado en el banquillo en los tres últimos compromisos del Real Madrid, pero no ha disfrutado de minutos.

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Su reincorporación a los entrenamientos del equipo merengue, el pasado 10 de septiembre, tuvo lugar una semana después de quedar absuelto del delito de revelación de secretos en el proceso por la grabación y difusión de un vídeo sexual en 2023 junto con otros excanteranos del Real Madrid después de que las dos denunciantes confirmaran que perdonaban a los futbolistas.

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Además, el 2 de septiembre se conoció una sentencia por conducir ebrio en Gran Canaria el 16 de agosto, hechos que el defensa reconoció en un juicio rápido, en el que fue condenado a 14.400 euros de multa y ocho meses de retirada del carné.

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