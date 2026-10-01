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Gol Caracol  / Carlos Queiroz tomó inesperada decisión con la Selección de Ghana

Carlos Queiroz tomó inesperada decisión con la Selección de Ghana

Este jueves, con un extenso comunicado, Carlos Queiroz sorprendió con nueva determinación en la Selección de Ghana. Acá todo lo que pasó.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Carlos Queiroz, DT de Ghana.
Carlos Queiroz, DT de Ghana.
Getty Images.

El portugués Carlos Queiroz, que llevaba como seleccionador de Ghana desde el pasado 13 de abril, rescindió este jueves, de mutuo acuerdo, el contrato que le vinculaba a la selección africana.

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"No fue una decisión fácil pero ambas partes coincidimos en que, dadas las circunstancias actuales, poner fin a nuestra relación profesional era la medida más apropiada, anteponiendo los intereses del país, las 'estrellas negras' y el fútbol ghanés a todo lo demás", informó el técnico portugués en la web oficial de la Federación de Fútbol de Ghana.

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"Llegué a Ghana con la firme intención de contribuir a un futuro más sólido para las estrellas negras y apoyar el desarrollo del talento del país. A pesar de nuestro compromiso y esfuerzos no se dieron las condiciones necesarias y nuestro desempeño reciente influyó en la decisión de poner fin a esta etapa. Me marcho con respeto, gratitud y orgullo", señaló.

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"Crean en estos jugadores. Protéjanlos. Apóyenlos. El talento y el potencial están ahí. Con unidad, apoyo y el entorno adecuado, esta generación puede lograr grandes cosas para Ghana. Al pueblo ghanés y a todos los seguidores de las Estrellas Negras, gracias por su pasión, apoyo y calidez. Siempre llevaré a Ghana conmigo con respeto y cariño", manifestó.

Carlos Queiroz dirigió a Ghana en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cayendo eliminado en dieciseisavos de final al perder con Colombia por 1-0.

Jürgen Klopp se estrenó en el banco de la Selección de Alemania con un empate frente a Países Bajos por la Liga de Naciones.
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