Erling Haaland presentó una demanda por insólito suceso en el Mundial 2026

El futbolista noruego Erling Haaland, del Manchester City, ha presentado una demanda contra la aerolínea Norwegian por uso ilícito de su imagen durante el pasado Mundial de fútbol, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

"Podemos confirmar que hemos demandado a Norwegian Air Shuttle en nombre de York Promotions y Erling Braut Haaland. El caso afecta al aprovechamiento ilícito de los rasgos distintivos de Haaland para promover los billetes de avión durante el Mundial", señaló al diario noruego VG el abogado Thomas Hagen.

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La aerolínea noruega confirmó este jueves a la agencia NTB la recepción de la demanda y retiró de sus redes sociales una imagen de un avión cubierto con la célebre coleta del jugador -que se cortó después del Mundial- y el lema: "Nunca hemos parecido más noruegos".

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Norwegian calificó a NTB de "incomprensible" la medida y lamentó que "unas pocas publicaciones basadas en tendencias en redes sociales" usadas para apoyar a la selección noruega hayan sido recibidas con una querella.



Norwegian se mostró esperanzada en que un diálogo "razonable" pueda permitir en el futuro seguir animando a los "héroes deportivos" del país nórdico.

Un juzgado de primera instancia de Oslo celebrará el próximo 9 de octubre una audiencia preliminar entre las partes previa a un posible juicio, según VG.