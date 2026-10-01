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La Selección Colombia y la era que comenzó sin James Rodríguez; se busca sucesor

Este viernes, la Selección Colombia se enfrenta a Paraguay en juego de fogueo, en medio de un nuevo proceso de Néstor Lorenzo, tras el retiro de James Rodríguez de la 'tricolor'.

Por: AFP
Actualizado: 1 de oct, 2026
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La formación de la Selección Colombia en el duelo preparatorio contra México.
La formación de la Selección Colombia en el duelo preparatorio contra México.
Foto: AFP

Se busca volante creativo para relación apasionada y duradera, de pie sensible, mirada amplia y que tome las riendas. Sin James Rodríguez, Colombia persigue un nuevo romance que haga suspirar a un país habituado al 10, una posición en vía de extinción.

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Desde Carlos "El Pibe" Valderrama, el ídolo que le dio una identidad futbolística al país, Colombia ha confiado por casi cuatro décadas en armadores clásicos como Víctor Pacheco, Giovanni Hernández o Macnelly Torres, una tradición que resiste al fútbol moderno.

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Tras quedar eliminada ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, la Tricolor se despidió de James y de Juan Fernando Quintero, dos de sus últimos exponentes en una posición neuronal que conecta a defensas, volantes y delanteros.

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Huérfanos de un 10, el primer examen para los cafeteros del DT argentino Néstor Lorenzo fue el sábado en Baltimore en el empate 1-1 contra México.

Hubo misterio sobre quién llevaría ese dorsal. El elegido fue Jhon Arias, que se adueñó de las pelotas paradas y condujo al equipo, aunque más recostado por las bandas como suele jugar en Palmeiras.

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Arias tiene la camiseta, pero no necesariamente el puesto. Si bien es el mediocampista más polivalente de Colombia y se quita rivales de encima casi patinando, no es vertiginoso ni suele buscar el último pase.

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El viernes en Nueva Jersey (23H00 GMT), Colombia tendrá su siguiente laboratorio frente al Paraguay de Gustavo Alfaro.

"Ya va a aparecer el 10 que enamore nuevamente", prometió Lorenzo, dispuesto a conservar el estilo que puso a Colombia en el mapa del fútbol, primero con el Pibe y luego con un James brillante en el Mundial de Brasil 2014.

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¿Quién se queda con las llaves?

Entre los candidatos a llenar los zapatos del excapitán de 35 años, además de Arias, aparece en carpeta Yáser Asprilla, de 22.

El explosivo mediocampista del Girona español tuvo minutos ante México y dejó buenas sensaciones, pues además de filtrar balones tiene iniciativa para encarar y aprovechar el misil que equipa en su pierna izquierda.

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Otro de los llamados al cortejo es Jorge Carrascal, el más atrevido de los candidatos. El volante del Flamengo, de 28 años, es un gambeteador nato con cierta dosis de insolencia que suele intentar jugadas distintas. Pero su talento no siempre está acompañado de regularidad.

El nombre que completa el ramillete es Juan Manuel Rengifo, todavía una incógnita en la Tricolor. Con 21 años, el enganche de Atlético Nacional es el jugador más cotizado del fútbol colombiano (5,2 millones de euros) y podría debutar el viernes ante México.

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Compañero de James en el Verde de Medellín, el zurdo destaca por su madurez, visión de juego y facilidad para asociarse.

¿Colombia esperó demasiado?

En cualquier caso, la horma que dejó James en la selección será difícil de calzar.

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Tras quince años con la Tricolor, el cucuteño se despidió a mediados de septiembre como máximo asistidor (43) y segundo goleador histórico (31) en 131 partidos, más de los que jugó en cualquier club.

Pero en un fútbol en el que se corre cada vez más, el desafío de Lorenzo también será táctico, pues en los clubes la posición del 10 escasea.

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En el Mundial de Norteamérica, Colombia promedió la segunda velocidad más baja entre las 48 selecciones (5,63 km/hora), mientras que James fue uno de los futbolistas más lentos del torneo, según datos de la FIFA.

"De pronto puede cambiar un sistema táctico en algún partido en especial o el plan de juego dependiendo del rival (...) La categoría de Rodríguez y de Quintero no la tiene cualquier jugador ni la aplica cualquiera", dijo el entrenador argentino.

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El tiempo apremia, pues Colombia tuvo el tercer promedio de edad más alto de la Copa el Mundo (30,1). El dato obliga a preguntarse si llegó tarde el recambio, especialmente cuando otras selecciones americanas ya cuentan con jóvenes de talento probado para afrontar el relevo generacional.

Argentina puede elegir entre Nico Paz (22) o Franco Mastantuono (19); Brasil tiene a Endrick o Estevão, de 20 y 19 años, mientras Ecuador apuesta sus fichas a Kendry Páez (19) y México a Gilberto Mora, un 10 clásico de 17 años.

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Incluso Estados Unidos, del también argentino Mauricio Pochettino, empieza a cosechar triunfos con goles de debutantes juveniles como Mathis Albert (17) o Julian Hall (18).

Jugado contra la corriente y las estadísticas, Lorenzo confía en que un nuevo 10 pronto conquistará el corazón de los colombianos: "Vemos que hay madera".

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