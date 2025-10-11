Síguenos en::
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Kylian Mbappé enciende las alarmas en Real Madrid: no jugará con Francia frente a Islandia

Kylian Mbappé enciende las alarmas en Real Madrid: no jugará con Francia frente a Islandia

El delantero Kylian Mbappé sufrió una molestia en el duelo de la Selección de Francia contra Azerbaiyán y tuvo que salir de la concentración. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2025
Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido a los 82 minutos en Francia vs. Azerbaiyán.
afp.

