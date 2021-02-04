Gol Caracol Selección Islandia
Selección Islandia
Selección de Islandia, el mayor represente de su país en competiciones oficiales de fútbol internacional
-
Gol Caracol
Figuras del fútbol que se quedaron sin asistir al Mundial 2026; aún faltan más nombres
Conocidas 42 de las 48 selecciones que irán al Mundial 2026, se sabe que muchas estrellas del fútbol se perderán la cita orbital. ¡Aquí la lista de los más importantes!
-
Gol Caracol
Francia, sorprendida: firmó inesperado empate y aplazó su clasificación al Mundial 2026
Las ausencias de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé pesaron en la Selección Francia, que no encontró los caminos y se quedó con las ganas de celebrar en Eliminatorias.
-
Gol Caracol
Kylian Mbappé enciende las alarmas en Real Madrid; no jugará con Francia frente a Islandia
El delantero Kylian Mbappé sufrió una molestia en el duelo de la Selección de Francia contra Azerbaiyán y tuvo que salir de la concentración. Acá todos los detalles.
-
Gol Caracol
Venezuela, dirigida por José Pékerman, perdió en partido preparatorio: cayó 1-0 contra Islandia
El equipo 'vinotinto', del estratega argentino José Pékerman, fue derrotado por la mínima diferencia este jueves 22 de septiembre, en Viena.
-
Gol Caracol
La Selección de Venezuela, de José Pékerman, se enfrentará contra Islandia en partido preparatorio
José Pékerman busca afianzar su proyecto con miras a la Copa América 2024 y las clasificatorias al Mundial 2026.
-
Gol Caracol
El colombiano Wbeymar Angulo fue suplente con Armenia que venció 2-0 a Islandia
El cuadro europeo está volando en las Eliminatorias europeas, y en su segundo partido logró su segunda victoria en línea en la clasificatoria.
-
Gol Caracol
Alemania vs Islandia se jugará, pese al positivo por coronavirus en la selección alemana
Según informaciones de los medios, el jugador afectado es el centrocampista Jonas Hoffmann, del Borussia Mönchengladbach, quien es asintomático y fue aislado.
-
Gol Caracol
Selección alemana prende las alarmas tras reportar un caso de Covid-19, antes del juego con Islandia
Según ha trascendido, se trata del mediocampista Jonas Hoffman, del Borussia Monchengladbach, quien es asintomático y ya se encuentra aislado.
-
Gol Caracol
Raheem Sterling salvó a una floja Inglaterra: gol al último minuto para el 1-0 contra Islandia
El encuentro, decidido por dos penaltis en el tiempo añadido, uno marcado por Inglaterra y otro posterior fallado por Islandia, apenas tuvo ocasiones de gol y pasó de una horrorosa primera parte a una segunda casi peor.
-
Gol Caracol
Islandia vs Inglaterra EN VIVO en la UEFA Nations League: minuto a minuto
EN DIRECTO, partido de hoy en el estadio Laugardalsvöllur, de Reikiavik