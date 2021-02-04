Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Islandia

Selección Islandia

Selección de Islandia, el mayor represente de su país en competiciones oficiales de fútbol internacional

  • Hungría, del jugador del Liverpool Dominik Szoboszlai, se perderá el Mundial 2026
    Hungría, del jugador del Liverpool Dominik Szoboszlai, se perderá el Mundial 2026
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Figuras del fútbol que se quedaron sin asistir al Mundial 2026; aún faltan más nombres

    Conocidas 42 de las 48 selecciones que irán al Mundial 2026, se sabe que muchas estrellas del fútbol se perderán la cita orbital. ¡Aquí la lista de los más importantes!

  • Jugadores de la Selección Francia se lamentan por empatar con Islandia, en Eliminatorias europeas
    Jugadores de la Selección Francia se lamentan por empatar con Islandia, en Eliminatorias europeas
    AFP
    Gol Caracol

    Francia, sorprendida: firmó inesperado empate y aplazó su clasificación al Mundial 2026

    Las ausencias de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé pesaron en la Selección Francia, que no encontró los caminos y se quedó con las ganas de celebrar en Eliminatorias.

  • Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido a los 82 minutos en Francia vs. Azerbaiyán.
    Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido a los 82 minutos en Francia vs. Azerbaiyán.
    afp.
    Gol Caracol

    Kylian Mbappé enciende las alarmas en Real Madrid; no jugará con Francia frente a Islandia

    El delantero Kylian Mbappé sufrió una molestia en el duelo de la Selección de Francia contra Azerbaiyán y tuvo que salir de la concentración. Acá todos los detalles.

  • Pekerman
    José Pekerman, seleccionador de Venezuela
    AFP
    Gol Caracol

    Venezuela, dirigida por José Pékerman, perdió en partido preparatorio: cayó 1-0 contra Islandia

    El equipo 'vinotinto', del estratega argentino José Pékerman, fue derrotado por la mínima diferencia este jueves 22 de septiembre, en Viena.

  • Venezuela v Bolivia - FIFA World Cup Qatar 2022 Qualifier
    José Pékerman en su debut con la selección venezolana frente a Bolivia -
    Getty Images
    Gol Caracol

    La Selección de Venezuela, de José Pékerman, se enfrentará contra Islandia en partido preparatorio

    José Pékerman busca afianzar su proyecto con miras a la Copa América 2024 y las clasificatorias al Mundial 2026.

  • Selección Armenia 280321 Getty Images E.jpg
    Selección de Armenia en festejo. Getty Images.
    Gol Caracol

    El colombiano Wbeymar Angulo fue suplente con Armenia que venció 2-0 a Islandia

    El cuadro europeo está volando en las Eliminatorias europeas, y en su segundo partido logró su segunda victoria en línea en la clasificatoria.

  • Selección Alemania
    Futbolistas Selección Alemania en la Liga de las Naciones - Foto: AFP
    AFP
    Gol Caracol

    Alemania vs Islandia se jugará, pese al positivo por coronavirus en la selección alemana

    Según informaciones de los medios, el jugador afectado es el centrocampista Jonas Hoffmann, del Borussia Mönchengladbach, quien es asintomático y fue aislado.

  • Selección-Alemania-071020-Getty-Images-E.gif
    Selección Alemania en entrenamiento. Getty Images.
    Gol Caracol

    Selección alemana prende las alarmas tras reportar un caso de Covid-19, antes del juego con Islandia

    Según ha trascendido, se trata del mediocampista Jonas Hoffman, del Borussia Monchengladbach, quien es asintomático y ya se encuentra aislado.

  • Raheem Sterling, Selección de Inglaterra
    Raheem Sterling marcó el gol de la victoria de la Selección de Inglaterra
    Getty Images
    Gol Caracol

    Raheem Sterling salvó a una floja Inglaterra: gol al último minuto para el 1-0 contra Islandia

    El encuentro, decidido por dos penaltis en el tiempo añadido, uno marcado por Inglaterra y otro posterior fallado por Islandia, apenas tuvo ocasiones de gol y pasó de una horrorosa primera parte a una segunda casi peor.

  • Selección Inglaterra
    80714117. San Petersburgo, Rus., 14 Jul 2018 (Notimex-Sputnik).- Los jugadores de B�lgica posan para una foto antes de iniciar el partido de futbol en el que se disputan el tercer lugar en la Copa Mundial Rusia 2018. NOTIMEX/FOTO/SPUTNIK-VLADIMIR ASTAPKOVICH/SPO/RUSIA/
    AFP
    Gol Caracol

    Islandia vs Inglaterra EN VIVO en la UEFA Nations League: minuto a minuto

    EN DIRECTO, partido de hoy en el estadio Laugardalsvöllur, de Reikiavik

CARGAR MÁS
Lo más visto
Lionel Messi y Lamine Yamal
Lionel Messi y Lamine Yamal, Argentina vs España - Fotos:
AFP
Gol Caracol

Argentina vs España, por la Finalissima ya tiene fecha; presidente de Conmebol lo confirmó

El partido en el que se medirán los campeones actuales de Copa América y Eurocopa, Argentina y España, ya tiene un mes definido y será antes del Mundial 2026.

Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay - Foto:
AFP
Gol Caracol

Marcelo Bielsa citó rueda de prensa y dio cara por el 5-1 de Uruguay con Estados Unidos; ¿sigue?

El técnico argentino Marcelo Bielsa es fuertemente criticado en Uruguay por la dura derrota en el último partido del año con los 'charrúas'. Atendió a la prensa de última hora y fue contundente.

Johan Carbonero con Internacional de Brasil
Johan Carbonero con Internacional de Brasil
AFP
Colombianos en el exterior

Johan Carbonero vio la roja en Ceará vs. Internacional por el Brasileirao; vea la expulsión

El jugador colombiano fue expulsado en el encuentro en el que su equipo logró tres puntos clave para alejarse de la zona de descenso en el fútbol brasileño.

Nacional vs. América, por los cuadrangulares de la Liga Betplay
Nacional vs. América, por los cuadrangulares de la Liga Betplay
Colprensa
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A, tras Nacional 1-0 América, en Liga BetPlay 2025-II

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia pero con eso sacó diferencia en el arranque de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares del Torneo BetPlay
Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares del Torneo BetPlay
@realcartagena/Instagram
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay, tras Cartagena 0-1 Patriotas

Por la quinta fecha de los cuadrangulares, los dirigidos por Néstor Óscar Craviotto se quedaron sin chances de clasificar a la final del Torneo BetPlay, luego de la derrota en el cuadrangular B.

Diego Arias Atlético Nacional
Diego Arias, técnico interino Atlético Nacional - Foto:
Colprensa
Fútbol Colombiano

Diego Arias, tras el triunfo de Nacional: "Es bueno comenzar ganando, pero debemos mejorar"

El entrenador del conjunto ‘verdolaga’ dejó sus impresiones tras la victoria 1-0 sobre América de Cali, en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

América de Cali
América de Cali - Foto:
Colprensa
Fútbol Colombiano

"América es un grande, no es ninguna cenicienta y vamos a pelear; el grupo está fuerte"

Luego de la derrota 1-0 del América de Cali con Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II, hubo una voz de tranquilidad pensando en llegar a la final.

Erling Haaland, el deseo del Real Madrid para unirlo con Mbappé y Vinícius Jr.jpg
Erling Haaland armaría triplete de miedo en el Madrid,
Foto: Man. City.
Gol Caracol

"Erling Haaland se merece estar en el Mundial y vivir esa experiencia; está jugando increíble"

No paran los elogios para Erling Haaland, quien con sus goles y actuaciones clasificó a Noruega al Mundial 2026. Desde Francia 1998, los 'vikingos' no van a una cita orbital.

Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión.
Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión.
AFP
Gol Caracol

Por insólita lesión, estrella del Chelsea se perderá partido contra Barcelona por Champions League

Este jugador del Chelsea estaba cerca de reaparecer, pero esta nueva lesión lo privará de varios compromisos, incluido frente a los 'culés'. ¡Acá lo que pasó!

Diogo Jota falleció en un accidente automovilístico.
Diogo Jota falleció en un accidente automovilístico.
AFP
Gol Caracol

"Ha afectado la muerte de Diogo Jota en Liverpool, pero lo último que haría es usarlo como excusa"

Desde Liverpool sostienen que extrañan mucho a Diogo Jota, pero que eso no es justificación para los malos resultados que han tenido.