Kylian Mbappé todo un 'killer'; vea acá su segundo tanto en Francia vs. Inglaterra por el Mundial

Francia mejoró su imagen en el segundo tiempo contra Inglaterra, y por medio de su gran figura, Kylian Mbappé. El capitán de 'les bleus' marcó el 3-4 parcial en el tablero, en partido por el tercer lugar del Mundial 2026.
El talentoso '10' aprovechó una buena pared con Olise para vencer el golero de los 'Tres Leones', a los 66 minutos. Antes, había anotado anotado al 48'.
Y es que además de la medalla de bronce, Mbappé busca quedarse con la Bota de Oro de la Copa del Mundo. Son diez tantos para el capitán de Francia, y por ahora, es el máximo goleador del certamen en Norteamérica.
Vea acá el segundo gol de Kylian Mbappé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:
¿¡Y AHORA!? ¡¡GOL DE FRANCIA!!— DSPORTS (@DSports) July 18, 2026
Mbappé firmó su doblete para el 4-3 ante Inglaterra en Miami. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cxlnFmNuiE
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