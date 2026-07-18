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Gol Caracol  / Kylian Mbappé todo un 'killer'; vea acá su segundo tanto en Francia vs. Inglaterra por el Mundial

Kylian Mbappé todo un 'killer'; vea acá su segundo tanto en Francia vs. Inglaterra por el Mundial

La estrella y figura de Francia, Kylian Mbappé, aprovechó una buena pared con Olise para decretar un nuevo gol en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Francia mejoró su imagen en el segundo tiempo contra Inglaterra, y por medio de su gran figura, Kylian Mbappé. El capitán de 'les bleus' marcó el 3-4 parcial en el tablero, en partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

El talentoso '10' aprovechó una buena pared con Olise para vencer el golero de los 'Tres Leones', a los 66 minutos. Antes, había anotado anotado al 48'.

Mbappé con Francia
Gol Caracol

Kylian Mbappé dijo 'presente' en Francia vs. Inglaterra: VEA acá su gol en juego del Mundial

Bradley Barcola y un festego de gol con Francia frente a Inglaterra por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Bradley Barcola anotó el segundo tanto de Francia vs. Inglaterra; vea el gol del descuento acá

Y es que además de la medalla de bronce, Mbappé busca quedarse con la Bota de Oro de la Copa del Mundo. Son diez tantos para el capitán de Francia, y por ahora, es el máximo goleador del certamen en Norteamérica.

Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

Vea acá el segundo gol de Kylian Mbappé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

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