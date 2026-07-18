Kylian Mbappé todo un 'killer'; vea acá su segundo tanto en Francia vs. Inglaterra por el Mundial

Francia mejoró su imagen en el segundo tiempo contra Inglaterra, y por medio de su gran figura, Kylian Mbappé. El capitán de 'les bleus' marcó el 3-4 parcial en el tablero, en partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

El talentoso '10' aprovechó una buena pared con Olise para vencer el golero de los 'Tres Leones', a los 66 minutos. Antes, había anotado anotado al 48'.

Y es que además de la medalla de bronce, Mbappé busca quedarse con la Bota de Oro de la Copa del Mundo. Son diez tantos para el capitán de Francia, y por ahora, es el máximo goleador del certamen en Norteamérica.

Kylian Mbappé con Francia AFP

Vea acá el segundo gol de Kylian Mbappé en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

¿¡Y AHORA!? ¡¡GOL DE FRANCIA!!



Mbappé firmó su doblete para el 4-3 ante Inglaterra en Miami. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cxlnFmNuiE — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026