Kylian Mbappé y el partido con Colombia; "yo siempre quiero jugar, vamos a hablar con el técnico"

Luego de la victoria de Francia 2-1 sobre Brasil en un duelo de preparación de alto calibre rumbo al Mundial 2026, la gran figura del encuentro, Kylian Mbappé, compartió sus impresiones sobre el rendimiento del equipo y su disponibilidad para el próximo compromiso de este domingo 29 de marzo contra Colombia, otra de las clasificadas a la cita orbital.

A pesar de ser un encuentro de fogueo, el capitán francés dejó claro que para "Les Bleus" no existen los amistosos cuando se trata de rivales de esta jerarquía.

Para Mbappé, el choque contra la "Canarinha" fue la prueba de fuego necesaria para medir el estado actual del conjunto dirigido por Didier Deschamps. El delantero destacó la seriedad con la que afrontaron el compromiso, junto a sus demás compañeros.

"Estaba claro que para nosotros frente a Brasil no era un amistoso, tenemos respeto por esa nación y fue la oportunidad para ver dónde estamos, a qué nivel nos encontramos, ya sea técnica o tácticamente".



El atacante se mostró satisfecho con la evolución colectiva, resaltando que la victoria no fue casualidad, sino producto de un funcionamiento aceitado: "Sacamos lecciones, tuvimos dinámica, movilidad, mucha creatividad... creo que estamos avanzando".

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¿Jugará Mbappé frente a Colombia?

Con la mirada puesta en el próximo amistoso este domingo 29 de marzo, la gran interrogante es si la estrella gala estará en el once inicial. Mbappé, fiel a su espíritu competitivo, no ocultó sus ganas de sumar minutos, aunque dejó la decisión final en manos del cuerpo técnico.

"Lo único que quiero es estar en el campo de juego, estoy contento, da gusto, es un partido de gala para cualquiera, como el que tuvimos contra Brasil", djo tras el duelo de este jueves.

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Además de eso, el jugador del Real Madrid y estrella del seleccionado francés comentó con respecto a "Veremos el domingo qué pasa, yo siempre quiero jugar. Vamos a hablar con el entrenador. Si me pone en el campo, estaré listo".

Kylian Mbappé festejando anotación contra Brasil, en duelo de fogueo. Foto: AFP.

Hora y dónde ver Colombia vs. Francia, EN VIVO

Hora de inicio de la transmisión: 1:30 p.m.

Hora de inicio del partido 2:00 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Artículo elaborado con la IA Gemini