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Gol Caracol  / Kylian Mbappé y el partido con Colombia; "yo siempre quiero jugar, vamos a hablar con el técnico"

Kylian Mbappé y el partido con Colombia; "yo siempre quiero jugar, vamos a hablar con el técnico"

Kylian Mbappé fue uno de los destacados de Francia, que venció 2-1 a Brasil y desde ya en el seleccionado galo pusieron la mira en el duelo del domingo frente a Colombia.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Kylian Mbappé, capitán y delantero de la Selección Francia, en el partido contra Brasil, previo al Mundial 2026
Kylian Mbappé, capitán y delantero de la Selección Francia, en el partido contra Brasil, previo al Mundial 2026
AFP

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