Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé y el video que confirmaría su relación con reconocida actriz

Kylian Mbappé y el video que confirmaría su relación con reconocida actriz

En redes sociales se filtraron imágenes que ponen en evidencia la relación y cercanía de Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, y una referente del cine y la televisión española.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de abr, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad