Kylian Mbappé y el video que confirmaría su relación con reconocida actriz

Al igual que otras industrias del mundo, en el fútbol las grandes estrellas deben cargar con el peso de no poder llevar en privado su vida. El salir a la calle y tener momentos cotidianos siempre los expone y en esta ocasión se reveló en redes sociales un video que confirmaría que Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y la Selección de Francia, tendría una relación con reconocida actriz española.

'El Mundo', portal del país ibérico, compartió unas imágenes donde se observa a Ester Expósito, saliendo de un famoso local comercial con dos bebidas en la mano. Ella va caminando con normalidad por la calle hasta que se detalla claramente como se sube a un vehículo conducido por Mbappé.

Hace varias semanas, la prensa española había dado con el rumor, pero hasta hora se conoce una prueba real de su posible vínculo.

Ester Expósito y Mbappé pillados: 'matcha latte' en el Starbucks y fin de los rumores pic.twitter.com/LiIWBf9uol — EL MUNDO (@elmundoes) April 2, 2026

¿Quién es Ester Expósito?

Ester Expósito es una actriz española que se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de su generación en la industria audiovisual. Nacida en Madrid en el año 2000, inició su carrera desde muy joven en series de televisión, pero alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Carla Rosón en Élite (Netflix). Tras ese éxito, ha protagonizado diversos proyectos que han reforzado su trayectoria, como la miniserie Alguien tiene que morir, dirigida por Manolo Caro, y la serie Bandidos (Netflix), donde asumió un rol central. En cine, ha encabezado producciones como Venus (2022), una propuesta de terror que le permitió mostrar un registro más oscuro, y participó en Mamá o papá. Además, ha formado parte del elenco de Perdidos en la noche, ampliando su proyección internacional. Paralelamente, Expósito se ha convertido en una figura destacada en redes sociales y en la moda, consolidando una carrera que sigue en ascenso dentro y fuera de España.

