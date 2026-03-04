Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé y una nueva hoja de ruta en su recuperación; acá las novedades del 'crack'

Kylian Mbappé y una nueva hoja de ruta en su recuperación; acá las novedades del 'crack'

El astro del Real Madrid y de la Selección Francia ha tomado medidas para tratar el tema de su lesión, que no sólo tiene en vilo a su club sino también a su selección.

Por: EFE
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad