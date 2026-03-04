Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Se juega la Finalissima España vs. Argentina?; estas serían las opciones para albergar el juego

¿Se juega la Finalissima España vs. Argentina?; estas serían las opciones para albergar el juego

Tras la determinación de Catar de suspender provisionalmente el fútbol por la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán, se empiezan a mirar opciones para la Finalissima.

Por: EFE
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Argentina es el vigente campeón de América y jugará la Finalissima frente a España.
Argentina es el vigente campeón de América y jugará la Finalissima frente a España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad